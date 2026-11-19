Hoy, 19 de noviembre de 2026, medio planeta está encerrado en su cuarto recorriendo las calles de Vice City. El estreno mundial de “Grand Theft Auto VI” ya es una realidad en consolas, pero si eres de los que juega frente a un monitor con teclado y ratón, seguramente te estás haciendo la misma pregunta que miles de usuarios en redes sociales: ¿cuándo diantres llega “GTA 6” a PC?

La espera se hace eterna, sobre todo cuando ves clips por todas partes y no puedes tocar el juego. Aquí repasamos lo que ha dicho Rockstar Games, las fechas que se filtraron desde dentro de la industria y por qué el estudio insiste en dejar a los usuarios de ordenador para el final.

¿Hay fecha confirmada de “GTA 6” para PC?

De momento, cero noticias oficiales. Rockstar Games no ha anunciado ni una ventana aproximada para la versión de ordenador y el estreno de este 19 de noviembre es exclusivo de PlayStation 5 (incluyendo el modelo PS5 Pro) y Xbox Series X|S. Ni siquiera existe una página oculta en Steam, Epic Games Store o en el propio Rockstar Games Launcher donde puedas añadirlo a tu lista de deseados. Tampoco hay rastro de los requisitos mínimos o recomendados.

Aun así, nadie duda de que acabará saliendo. El ecosistema de ordenador mueve una cantidad brutal de dinero para Take-Two Interactive. De hecho, en 2023 Rockstar compró Cfx.re, el equipo detrás de los servidores de roleplay de FiveM en “GTA 5”, un fenómeno que vive casi al cien por cien en PC. Tarde o temprano, el salto es obligatorio.

El rumor más fuerte apunta a principios de 2027

Aunque la compañía mantiene un silencio absoluto, varias fuentes cercanas al desarrollo aseguran que esta vez no tendremos que esperar tanto. Un reporte del medio especializado GamesBeat reveló que el plan interno de Rockstar pasa por estrenar “GTA 6” en PC durante el primer trimestre de 2027, es decir, entre enero y marzo.

Hablamos de apenas tres o cuatro meses de margen respecto al debut en consolas. Sería algo inédito en la historia reciente de la desarrolladora. Claro que en esta industria los calendarios nunca están escritos en piedra; si surgen problemas graves de rendimiento durante las pruebas finales, esa ventana podría estirarse perfectamente hasta la segunda mitad de 2027.

El historial de Rockstar y el famoso “double-dipping”

Si miramos lo que ocurrió con los dos anteriores bombazos del estudio, la espera de tres meses suena casi a regalo:

“Grand Theft Auto V” se estrenó en PS3 y Xbox 360 en septiembre de 2013, pero los jugadores de PC tuvieron que aguantar hasta abril de 2015. Fueron 19 meses exactos de diferencia.

se estrenó en PS3 y Xbox 360 en septiembre de 2013, pero los jugadores de PC tuvieron que aguantar hasta abril de 2015. Fueron 19 meses exactos de diferencia. “Red Dead Redemption 2” salió en PS4 y Xbox One en octubre de 2018 y aterrizó en ordenador en noviembre de 2019, poco más de un año después.

¿Por qué hacen siempre lo mismo? Primero, por pura ingeniería. Es mucho más sencillo exprimir el hardware de dos consolas cerradas que optimizar un mapa gigantesco para miles de combinaciones distintas de tarjetas gráficas, procesadores y memorias RAM. Segundo, por negocio. En la industria esto se conoce como double-dipping: mucha gente sin paciencia compra el juego hoy en PS5 o Xbox para no comerse spoilers y, meses después, vuelve a pasar por caja para jugarlo con mods y a 120 fps en su computadora.

Cuidado con los enlaces falsos y supuestos cracks

Cada vez que sale un juego de este calibre, internet se llena de trampas. En las últimas horas, diversas firmas de ciberseguridad han advertido sobre páginas y vídeos que prometen un supuesto acceso anticipado o un instalador filtrado de “GTA 6” para Windows.

No existe ninguna versión funcional en ordenador. Ni filtrada, ni en beta privada, ni nada parecido. Cualquier archivo ejecutable que descargues hoy con el nombre del juego es un virus pensado para vaciarte las cuentas o secuestrar tus contraseñas. Si quieres pisar Vice City esta semana, la única vía legal es encender una consola de actual generación y esperar a que Rockstar mueva ficha en los próximos meses.