Falleció Mary Rivera, la actriz que dio vida a la abuela de Ned en “Spider-Man: No Way Home”, a los 82 años. Según confirmó el portal especializado TMZ, la intérprete filipinoestadounidense murió tras sufrir un accidente cerebrovascular que la dejó en coma.

De qué murió Mary Rivera, la actriz de “Spider-Man: No Way Home”

Mary Rivera falleció a los 82 años en Honolulu, Hawái, a causa de las complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular (derrame cerebral).

Según el reporte detallado por TMZ, la actriz sufrió el evento cerebrovascular de forma repentina, lo que obligó a su ingreso hospitalario de urgencia. Tras ser evaluada por los especialistas, Rivera quedó en estado de coma. Los médicos informaron a la familia que el daño neurológico era irreversible y que las probabilidades de recuperación eran prácticamente nulas. Ante el pronóstico médico, sus familiares tomaron la decisión de retirarle el soporte vital.

Su inolvidable escena en “Spider-Man: No Way Home”

A pesar de aparecer en una sola secuencia de la película de Marvel de 2021, la actuación de Mary Rivera como la abuela (Lola) de Ned Leeds (Jacob Batalon) se convirtió en uno de los momentos cómicos más recordados del filme.

En la escena, Ned y MJ (Zendaya) intentan abrir portales con el Sling Ring de Doctor Strange y traen por accidente a la versión de Spider-Man interpretada por Andrew Garfield. La abuela de Ned reacciona pidiéndole al superhéroe en tagalo que limpie las telarañas del techo. Tras esto, llegó el Peter Parker de Tobey Maguire. La secuencia sirvió además para introducir por primera vez en la pantalla el encuentro histórico entre los Spider-Man del multiverso.

Filmografía de Mary Rivera: películas y series en las que participó

A diferencia de otros actores veteranos de Hollywood, Mary Rivera tuvo una trayectoria cinematográfica sumamente breve y particular. Su carrera principal estuvo centrada en la educación, la locución radial en Filipinas y la labor comunitaria con su iglesia en Hawái.

Su incursión en la actuación profesional se dio a una edad avanzada gracias a una convocatoria de casting difundida en redes sociales. A continuación se detalla su participación en la pantalla: