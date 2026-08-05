La intérprete filipinoestadounidense, recordada por su icónica escena en "Spider-Man: No Way Home" junto a Andrew Garfield y Tom Holland, falleció en Hawái tras sufrir un accidente cerebrovascular. (Foto: Sony)
La intérprete filipinoestadounidense, recordada por su icónica escena en "Spider-Man: No Way Home" junto a Andrew Garfield y Tom Holland, falleció en Hawái tras sufrir un accidente cerebrovascular. (Foto: Sony)
Por Paolo Valdivia

Falleció Mary Rivera, la actriz que dio vida a la abuela de Ned en “Spider-Man: No Way Home”, a los 82 años. Según confirmó el portal especializado TMZ, la intérprete filipinoestadounidense murió tras sufrir un accidente cerebrovascular que la dejó en coma.

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