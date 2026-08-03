“Spider-Man: Brand New Day” ha dejado a los fanáticos al borde de sus asientos, pero es su escena post-créditos la que está encendiendo las redes sociales. Si te quedaste con dudas sobre lo que significa el extraño rastreador, la señal en el espacio y ese misterioso glitch, aquí te explicamos a detalle cada una de las teorías que conectan esta escena con el futuro de Marvel Studios.

¿Qué pasa en la escena post-créditos de “Spider-Man: Brand New Day”?

La escena comienza de manera tranquila pero intrigante. En pantalla vemos la interfaz de un spider-tracker (rastreador arácnido) monitoreando la señal de Spider-Man en la Tierra, situándolo exactamente en su hogar: Queens, Nueva York.

Sin embargo, de un momento a otro, la señal se amplía de forma drástica y abandona el planeta. El sistema muestra un mensaje de “localización desconocida” mientras la cámara se desplaza hacia la inmensidad del espacio exterior. Justo en ese instante, ocurre un curioso glitch visual en el mapa intergaláctico y el rastreador se actualiza con un nuevo estado: la ubicación de Spider-Man ha sido encontrada.

¿A dónde fue transportado Peter Parker o qué Hombre Araña ha llegado? Existen tres teorías principales que explican este fenómeno.

Explicación 1: La llegada inminente a Battleworld y “Avengers: Secret Wars”

La primera y más sólida explicación vincula directamente esta escena con el próximo gran evento del Universo Cinematográfico de Marvel. El viaje repentino del Spider-Man de Tom Holland hacia una región desconocida del cosmos sugiere que ha sido teletransportado fuera de su realidad.

Esto encaja perfectamente con la creación de Battleworld, el planeta parcheado construido por Doctor Doom. Como sabemos, este escenario será el núcleo de “Avengers: Secret Wars”. La escena post-créditos estaría anticipando que Peter Parker es uno de los primeros héroes en ser reclutados o secuestrados para disputar la batalla multiversal que definirá el destino de la franquicia.

Explicación 2: El glitch multiversal y el debut en live-action de Miles Morales

Uno de los detalles más comentados por la audiencia es el parpadeo digital o glitch que aparece en la pantalla justo antes de fijar la nueva posición de la señal. Para muchos fans, este efecto visual no es una casualidad técnica, sino una pista directa sobre el Spider-Verse de Sony.

Este glitch es la marca estética característica utilizada en las películas animadas de Miles Morales (“Spider-Man: Un nuevo universo” y “Spider-Man: Cruzando el Multiverso”). Esta conexión sugiere dos posibilidades fascinantes:

La señal arácnida ha cruzado dimensiones hasta dar con el universo animado.

Miles Morales dará el salto al live-action en el MCU, utilizando la distorsión dimensional para integrarse de forma definitiva al universo principal.

Explicación 3: ¿El regreso de Tobey Maguire o Andrew Garfield de “Spider-Man: No Way Home”?

Por último, no se puede descartar que el rastreador no esté buscando al Peter Parker original del MCU, sino detectando una interferencia causada por la llegada de otro Spider-Man al planeta.

El cruce de señales en Queens podría marcar el retorno de Tobey Maguire o Andrew Garfield. Tras los eventos de “Spider-Man: No Way Home”, las puertas del multiverso quedaron marcadas, y el rastreador podría estar reaccionando a la entrada de una variante arácnida que llega para advertir sobre una amenaza mayor o solicitar ayuda.

La escena post-créditos de “Spider-Man: Brand New Day” cumple con creces su objetivo: dejar la puerta abierta a la expansión multiversal y conectar directamente con la Fase actual del MCU. Ya sea por la llegada de Miles Morales o el preludio de “Avengers: Secret Wars”, el destino de Peter Parker está más lejos de Queens de lo que jamás habíamos imaginado.