Luego de conseguir haber guardado el secreto durante bastante tiempo, tras el estreno de "Spider-Man: Brand New Day" se nos ha revelado el personaje de Sadie Sink en la película. (Foto: Marvel Studios)
Luego de conseguir haber guardado el secreto durante bastante tiempo, tras el estreno de "Spider-Man: Brand New Day" se nos ha revelado el personaje de Sadie Sink en la película. (Foto: Marvel Studios)
Por Paolo Valdivia

El universo cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose de maneras completamente inesperadas, manteniendo a los fanáticos al borde de sus asientos con cada nuevo estreno. Con la llegada a las salas de cine de “Spider-Man: Brand New Day”, por fin se ha podido resolver uno de los secretos mejor guardados y más debatidos de los últimos años en lo que respecta a la industria del entretenimiento y las adaptaciones de cómics.

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