Si estás a punto de ir al cine a ver “Spider-Man: Brand New Day” o si ya estás sentado en tu sala viendo rodar los créditos, seguro te estás haciendo la pregunta del millón: ¿habrá escenas post-créditos al final de la película? Aquí te damos la respuesta rápida y directa para que no pierdas tiempo ni te pierdas nada importante (claramente sin spoilers).

¿“Spider-Man: Brand New Day” tiene escena post-créditos?

Sí, totalmente. “Spider-Man: Brand New Day” sí cuenta con una escena al final de la película. Sin embargo, el formato puede confundir a más de un fan despistado, por lo que es importante que no te levantes de tu asiento demasiado pronto.

¿Hay escena a mitad de los créditos (mid-credits)?

Aquí es donde está el truco: no hay escena a mitad de los créditos.

A diferencia de la mayoría de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel o de superhéroes en general, esta entrega no incluye ningún adelanto entre los créditos estilizados iniciales y la lista principal del equipo de producción.

¿Dónde está exactamente la escena post-créditos?

La secuencia aparece al final de absolutamente todo.

Debes esperar a que pase la lista completa de créditos e incluso los logotipos finales de los estudios. Justo cuando parezca que la pantalla se apaga definitivamente, la escena comenzará a reproducirse.

Nuestra recomendación es clara: quédate en tu asiento hasta que las luces de la sala se enciendan por completo.

Sinopsis de “Spider-Man: Brand New Day”

Tras el hechizo del Doctor Strange en “Spider-Man: No Way Home”, el mundo entero ha olvidado quién es Peter Parker. Cuatro años después, Peter vive completamente aislado, entregándose por completo a su faceta como superhéroe y vigilante a tiempo completo en Nueva York.

Sin embargo, el dolor de la soledad y la presión constante comienzan a pasarle factura. Mientras investiga una misteriosa amenaza criminal que azota la ciudad, sus propios poderes comienzan a sufrir una evolución física y agresiva que podría salirse de su control.

Ficha técnica

Título original: “Spider-Man: Brand New Day”

Director: Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton Guion: Chris McKenna y Erik Sommers (basado en los personajes de Stan Lee y Steve Ditko)

Chris McKenna y Erik Sommers (basado en los personajes de Stan Lee y Steve Ditko) Productoras: Marvel Studios, Columbia Pictures y Pascal Pictures

Marvel Studios, Columbia Pictures y Pascal Pictures Distribuidora: Sony Pictures Releasing

Sony Pictures Releasing Música: Michael Giacchino

Michael Giacchino Fotografía: Brett Pawlak

Brett Pawlak Duración: 145 minutos (2 horas y 25 minutos)

145 minutos (2 horas y 25 minutos) Universo: Universo Cinematográfico de Marvel (UCM / Fase 6)

Reparto principal (Elenco)

Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man

como Peter Parker / Spider-Man Zendaya como Michelle “MJ” Jones-Watson

como Michelle “MJ” Jones-Watson Jacob Batalon como Ned Leeds

como Ned Leeds Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher

como Frank Castle / The Punisher Sadie Sink (en un papel clave sin revelar)

(en un papel clave sin revelar) Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk

como Bruce Banner / Hulk Michael Mando como Mac Gargan / Scorpion

como Mac Gargan / Scorpion Tramell Tillman como Bill Metzger

A diferencia de la trilogía anterior, esta entrega en “Spider-Man: Brand New Day” deja atrás la etapa adolescente de Peter Parker para sumergirlo en una historia mucho más adulta, sombría y madura. Al no contar con el apoyo ni los recursos de los Vengadores, Spider-Man vuelve a sus raíces como un héroe puramente urbano.