Desde hace muchos años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta ocasión, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que acostumbran dejar propina a los mozos tras ser atendidas en un restaurante, un gesto que suele interpretarse como una muestra de gratitud y reconocimiento por el servicio recibido. Sin embargo, diversos especialistas señalan que pueden estar relacionadas con distintos rasgos de personalidad, valores y motivaciones individuales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE DEJAN PROPINAS EN LOS RESTAURANTES?

Según compartió el medio Clarín, la psicología no ofrece una única explicación para este comportamiento, ya que dejar una propina generosa al mozo puede responder a diversas motivaciones y características personales, como agradecer un buen servicio, expresar empatía hacia quien lo brinda, mantener un sentido de reciprocidad entre lo recibido y lo ofrecido, o reforzar una conducta asociada con una experiencia positiva.

Sin embargo, especialistas señalan que podría influir factores culturales como, por ejemplo, en algunos países asiáticos (Japón, Corea y China) no es una práctica habitual o puede resultar incómoda, mientras que, en lugares como Estados Unidos y Canadá es una costumbre esperada. Por ello, una propina generosa no siempre busca impresionar, sino que puede estar relacionada con valores, hábitos y el contexto social de cada persona.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE SE VAN DE UNA FIESTA SIN DESPEDIRSE?

Un estudio sobre psicología, compartido por la plataforma Okdiario, explica este comportamiento mediante el concepto de “batería social”, según el cual las interacciones consumen energía mental y emocional. Este desgaste no implica timidez ni incomodidad, sino una forma diferente de procesar la estimulación social, y puede presentarse tanto en personas introvertidas como extrovertidas. De esta manera, los especialistas señalan que el agotamiento social es una respuesta del cerebro al exceso de estimulación. Por ello, algunas personas prefieren retirarse de ciertos lugares sin prolongar las despedidas, ya que cuando su energía está al límite, extender la interacción puede resultar más agotador de lo habitual.

Eso no es todo, algunas investigaciones sostienen que las personas recuerdan una experiencia principalmente por su momento más intenso y por cómo termina. Así, una despedida breve puede dejar un recuerdo más positivo que una prolongada y agotadora. “Cuando estamos en una fiesta o reunión, nuestro cerebro procesa constantemente conversaciones, interpreta expresiones faciales, regula emociones y decide cómo responder en cada interacción. Desde fuera puede parecer descortesía. Sin embargo, en muchos casos responde a algo mucho más sencillo: la persona ha llegado a su límite de interacción social”, explicó la psicóloga Olga Albaladejo para Cuerpomente.