El impresionante debut de "Spider-Man: Brand New Day" no solo rompe el récord de taquilla en los Estados Unidos, sino que consolida el regreso triunfal del héroe arácnido con una recaudación sin precedentes. (Foto: Sony)
El impresionante debut de "Spider-Man: Brand New Day" no solo rompe el récord de taquilla en los Estados Unidos, sino que consolida el regreso triunfal del héroe arácnido con una recaudación sin precedentes. (Foto: Sony)
Por Paolo Valdivia

La industria cinematográfica ha sido testigo de un acontecimiento sin precedentes. La nueva superproducción de Marvel Studios y Sony Pictures, “Spider-Man: Brand New Day”, ha pulverizado múltiples marcas comerciales en las salas de cine de todo el planeta durante su primer fin de semana de exhibición. Tras registrar una impresionante recaudación de 360 millones de dólares en el mercado doméstico de Estados Unidos y Canadá, sumada a una cifra global que alcanza los 932 millones de dólares, la película ha reescrito los libros de récords de la taquilla mundial. Este hito consolida al superhéroe arácnido como una de las marcas más rentables e influyentes en la historia del entretenimiento.

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