El terror sobrenatural está de regreso. “Evil Dead: En llamas” se estrena en las salas de cine peruanas este 9 de julio, trayendo consigo una historia completamente nueva que expande el universo de una de las sagas más emblemáticas e influyentes en la historia del cine de horror.
El terror sobrenatural está de regreso. “Evil Dead: En llamas” se estrena en las salas de cine peruanas este 9 de julio, trayendo consigo una historia completamente nueva que expande el universo de una de las sagas más emblemáticas e influyentes en la historia del cine de horror.
Con una propuesta fresca, independiente y accesible para todo tipo de público, la película promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos de principio a fin.
Una historia independiente que expande el universo del terror
A diferencia de otras entregas, “Evil Dead: En llamas” fue concebida para que tanto los fanáticos acérrimos de la franquicia como los nuevos espectadores puedan disfrutarla por igual sin necesidad de haber visto las películas anteriores.
La trama introduce a nuevos personajes y una amenaza inédita dentro de un argumento autónomo, pero que conserva de manera intacta los pilares que hicieron famosa a la saga desde 1981: tensión constante, claustrofobia, violencia visceral y los temibles Deadites.
¿Por qué debes ver “Evil Dead: En llamas” en la pantalla grande?
La principal razón para disfrutar de este filme en el cine es su apuesta por una experiencia inmersiva y física. Manteniendo viva la tradición de la franquicia, la producción recurre de manera sobresaliente a:
- Efectos prácticos deslumbrantes: Maquillaje realista y prótesis diseñados para generar un impacto visual inmediato.
- Terror claustrofóbico: Una puesta en escena sofocante donde el peligro acecha en cada rincón.
- La firma de Sébastien Vaniček: El director imprime su característico estilo de suspenso y horror físico, elevando la intensidad de cada enfrentamiento demoníaco.
Además, el filme cuenta con el respaldo y la producción de los creadores originales de la saga, Sam Raimi y Rob Tapert, asegurando que el espíritu del clásico se mantenga vivo mientras se reinventa.
Elenco de “Evil Dead: En llamas”: ¿Quién es quién en esta pesadilla?
El reparto reúne a un talentoso grupo de actores internacionales que se convierten en el motor emocional de la trama, enfrentando situaciones extremas donde su instinto de supervivencia será puesto a prueba.
- Souheila Yacoub (como Alice): La protagonista de la historia. Tras sufrir una trágica pérdida familiar, Alice se ve obligada a liderar la lucha contra una entidad sobrenatural destructiva.
- Hunter Doohan
- Luciane Buchanan
- Tandi Wright
- George Pullar
- Erroll Shand
- Maude Davey
- Greta Van Den Brink
Ficha técnica de “Evil Dead: En llamas”
- Título original / comercial: Evil Dead: En llamas
- Fecha de estreno en Perú: 9 de julio
- Director: Sébastien Vaniček
- Productores: Sam Raimi y Rob Tapert
- Género: Terror / Horror sobrenatural / Suspenso
- Formato: Exclusivo en cines
- Distribución: Cines a nivel nacional (Perú)
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.