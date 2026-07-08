Dirigida por Sébastien Vaniček, "Evil Dead: En llamas" expande el universo de los Deadites con una historia completamente independiente y aterradora, ideal tanto para fanáticos como para nuevos espectadores. (Foto: Sony)
Dirigida por Sébastien Vaniček, "Evil Dead: En llamas" expande el universo de los Deadites con una historia completamente independiente y aterradora, ideal tanto para fanáticos como para nuevos espectadores. (Foto: Sony)
Por Paolo Valdivia

El terror sobrenatural está de regreso. “Evil Dead: En llamas” se estrena en las salas de cine peruanas este 9 de julio, trayendo consigo una historia completamente nueva que expande el universo de una de las sagas más emblemáticas e influyentes en la historia del cine de horror.

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