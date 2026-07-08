El terror sobrenatural está de regreso. “Evil Dead: En llamas” se estrena en las salas de cine peruanas este 9 de julio, trayendo consigo una historia completamente nueva que expande el universo de una de las sagas más emblemáticas e influyentes en la historia del cine de horror.

Con una propuesta fresca, independiente y accesible para todo tipo de público, la película promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos de principio a fin.

Una historia independiente que expande el universo del terror

A diferencia de otras entregas, “Evil Dead: En llamas” fue concebida para que tanto los fanáticos acérrimos de la franquicia como los nuevos espectadores puedan disfrutarla por igual sin necesidad de haber visto las películas anteriores.

La trama introduce a nuevos personajes y una amenaza inédita dentro de un argumento autónomo, pero que conserva de manera intacta los pilares que hicieron famosa a la saga desde 1981: tensión constante, claustrofobia, violencia visceral y los temibles Deadites.

¿Por qué debes ver “Evil Dead: En llamas” en la pantalla grande?

La principal razón para disfrutar de este filme en el cine es su apuesta por una experiencia inmersiva y física. Manteniendo viva la tradición de la franquicia, la producción recurre de manera sobresaliente a:

Efectos prácticos deslumbrantes: Maquillaje realista y prótesis diseñados para generar un impacto visual inmediato.

Maquillaje realista y prótesis diseñados para generar un impacto visual inmediato. Terror claustrofóbico: Una puesta en escena sofocante donde el peligro acecha en cada rincón.

Una puesta en escena sofocante donde el peligro acecha en cada rincón. La firma de Sébastien Vaniček: El director imprime su característico estilo de suspenso y horror físico, elevando la intensidad de cada enfrentamiento demoníaco.

Además, el filme cuenta con el respaldo y la producción de los creadores originales de la saga, Sam Raimi y Rob Tapert, asegurando que el espíritu del clásico se mantenga vivo mientras se reinventa.

Elenco de “Evil Dead: En llamas”: ¿Quién es quién en esta pesadilla?

El reparto reúne a un talentoso grupo de actores internacionales que se convierten en el motor emocional de la trama, enfrentando situaciones extremas donde su instinto de supervivencia será puesto a prueba.

Souheila Yacoub (como Alice): La protagonista de la historia. Tras sufrir una trágica pérdida familiar, Alice se ve obligada a liderar la lucha contra una entidad sobrenatural destructiva.

La protagonista de la historia. Tras sufrir una trágica pérdida familiar, Alice se ve obligada a liderar la lucha contra una entidad sobrenatural destructiva. Hunter Doohan

Luciane Buchanan

Tandi Wright

George Pullar

Erroll Shand

Maude Davey

Greta Van Den Brink

Ficha técnica de “Evil Dead: En llamas”