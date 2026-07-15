La saga Evil Dead regresa a la pantalla grande con “Evil Dead: En llamas”, película que ya se encuentra en los cines del Perú desde el 9 de julio. Esta nueva entrega, conocida originalmente como Evil Dead Burn, amplía el universo de la franquicia con una historia independiente de terror sobrenatural, demonios y violencia extrema.

La película sigue a una mujer que, tras la muerte de su esposo, busca consuelo junto a sus suegros en una apartada casa familiar. Sin embargo, el encuentro se transforma en una pesadilla cuando los miembros de la familia comienzan a convertirse, uno a uno, en Deadites. En medio del caos, la protagonista deberá enfrentarse a una amenaza demoníaca vinculada al universo de la saga Posesión infernal.

La película es una producción de Warner Bros. y cuenta con Sam Raimi, creador de la saga original, como productor. (Foto: Sony)

La dirección está a cargo del cineasta francés Sébastien Vanicek, quien toma las riendas de esta nueva incursión en el universo creado por Sam Raimi. El elenco está encabezado por Souheila Yacoub, junto a Luciane Buchanan, Hunter Doohan y Tandi Wright, en una historia que combina el horror sobrenatural con los conflictos y vínculos de una familia marcada por la pérdida.

Con una duración aproximada de 110 minutos y clasificación para mayores de edad, “Evil Dead: En llamas” apuesta por una nueva historia dentro de la franquicia, sin necesidad de seguir directamente a los protagonistas de las películas anteriores. La cinta ya puede verse en salas peruanas, en formatos 2D y, en algunos complejos, experiencias especiales como XD y D-BOX.