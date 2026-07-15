“Evil Dead: En llamas” es la sexta película de la franquicia cinematográfica Evil Dead y llega después de “Evil Dead Rise”, estrenada en 2023. (Foto: Warner Bros. Pictures)
“Evil Dead: En llamas” es la sexta película de la franquicia cinematográfica Evil Dead y llega después de “Evil Dead Rise”, estrenada en 2023. (Foto: Warner Bros. Pictures)
Por Redacción EC

La saga Evil Dead regresa a la pantalla grande con “Evil Dead: En llamas”, película que ya se encuentra en los cines del Perú desde el 9 de julio. Esta nueva entrega, conocida originalmente como Evil Dead Burn, amplía el universo de la franquicia con una historia independiente de terror sobrenatural, demonios y violencia extrema.

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