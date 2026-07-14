Por Alfonso Rivadeneyra García

Cuando Disney estrenó “Moana” (2016), la cinta hizo unos “modestos” US$643 millones en ganancias. Triplicó su presupuesto, así que todos felices. Años después, la compañía se dio cuenta que tenía un tesoro entre manos. La historia de la princesa polinesia se volvió la cinta más vista en la historia de la plataforma Disney+. Para el 2024, acumulaba 748 millones de reproducciones.