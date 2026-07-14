Cuando Disney estrenó “Moana” (2016), la cinta hizo unos “modestos” US$643 millones en ganancias. Triplicó su presupuesto, así que todos felices. Años después, la compañía se dio cuenta que tenía un tesoro entre manos. La historia de la princesa polinesia se volvió la cinta más vista en la historia de la plataforma Disney+. Para el 2024, acumulaba 748 millones de reproducciones.

No extraña entonces que vuelva a los cines convertida en una cinta de acción real, aunque sí sorprende que haya ocurrido tan rápido, en solo 10 años. La historia sigue a Moana (Catherine Laga’aia), quien sale de su isla para encontrar al semidiós Maui (Dwayne Johnson). Juntos buscarán devolver una joya robada a la diosa Te Fiti. De no hacerlo, el mundo se sumergirá en tinieblas.

Corazón musical

“Moana” no sería lo que es sin Lin-Manuel Miranda (Nueva York, 1980). El actor y compositor fue convocado por Disney y trabajó en la cinta a la par de “Hamilton”, musical de Broadway que le dio fama mundial. Cuando se cansaba de escribir hip hop sobre los próceres estadounidenses, daba un salto a otra latitud y registro. El resultado es una cinta con el ADN de Alan Menken, famoso por hacer la música de “La Sirenita” (1989), “Aladino” (1992) y “Hércules” (1997), películas que marcaron a Miranda cuando estaba en el colegio.

¿Por qué la música de este estadounidense de origen boricua funciona tan bien? ¿Cómo explicar que temas como “You’re Welcome” y “How Far I’ll Go” sumen más de 3000 millones de reproducciones en YouTube? “Primero quiero reconocer a mis coescritores en varias de estas canciones, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina”, dice Miranda con modestia al hablar con El Comercio vía Zoom.

“Hay una química única que ocurre allí. Fui el último en ser contratado, ambos ya estaban en el proyecto. Pero todo lo que Opetaia escribe representa su cultura y su parte del mundo hermosamente”, cuenta el compositor sobre su colega samoano. Por su parte, Mancina trajo la experiencia, pues ya había integrado el equipo de Hans Zimmer para la música de “El Rey León”.

Sí, Lin-Manuel también llora con sus propias canciones

En un momento de la entrevista este reportero le contó al compositor haber llorado con la música de “Moana”. Esto llevó a la pregunta de si él es consciente de que, con su trabajo, puede llevar a la audiencia hasta las lágrimas.

“Es peor que eso, Alfonso: yo lloro primero. Lloré incluso antes de que tú escucharas la canción. No puedo decirte cómo me veía el día que escribí la última canción de “Hamilton”. Escribía una línea para Eliza [Schuyler] y rompía en llanto. No sé si has visto esta película donde Diane Keaton está llorando y escribiendo su libro [“Alguien tiene que ceder”]. Así me veía yo al escribir “I Am Moana”, la canción donde ella dice “soy una chica que ama su isla, soy una chica que ama el mar””, indica el artista.

“Lloré después de cada verso. Es como en “Como agua para chocolate”, cuando Tita llora en la receta y luego todos los que comen la torta empiezan a llorar. Ese es el secreto. Tengo que llorar en la receta primero y ese es el cómo; tengo que sentirlo antes de que tú lo sientas. Si no lo siento, no va a funcionar. Mi trabajo es sentirlo primero. Soy tu piloto de pruebas”, sostiene.

¿Secuencias de acción? Mejor música

Miranda también le da crédito a la historia, sin la cual no habría podido crear los números musicales que, en la mejor tradición Disney, refuerzan la narrativa. “Me sentí empoderado cuando Disney me contrató para alzar la mano y defender lo que la música puede hacer y que la animación no. O lo que puede hacer la música y que la animación puede amplificar”.

“Creo que de lo que estoy más orgulloso tanto en la ‘Moana’ original como en este ‘live action’ es que el clímax de la película es musical. A veces la animación toma el control y dice ‘no, vamos a tener una gran secuencia de acción ahora. No hay tiempo para cantar’. Pero el clímax de esta película es Moana cantándole a Te Ka [la aparente fuerza antagónica] y diciéndole ‘sé quién eres y sé cómo mejorar las cosas’”.

Finalmente, la cinta incluye el tema inédito “Along The Way”, donde participan la nueva actriz protagónica, Dwayne Johnson y también Auliʻi Cravalho, voz original de “Moana” que en esta ocasión también regresa como productora ejecutiva. “Pienso que es maravilloso que la ‘Moana’ original trate sobre el viaje de esta joven mujer para salvar al mundo, con ella sola por un buen trecho. La alegría de ‘Along The Way’ fue descubrir que ella no está sola. También hay una Moana que ha pasado por esto en la forma de Auli’i, quien ha crecido hasta convertirse en una actriz por derecho propio”.

SEPA MÁS

La versión en acción real de “Moana” ya está disponible en salas de cine.