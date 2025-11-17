El primer tráiler oficial del live-action de ‘Moana’ es una realidad. A casi 10 años del estreno de la película animada original que cuenta las aventuras de la valiente Vaiana quien atraviesa el océano para explorar el mundo y vivir más de una anécdota inolvidable junto a Maui, quien en el pasado fue un semidios poderoso, Disney anunció oficialmente la versión en acción real y con personajes de carne y hueso de este clásico infantil. De la mano de sus protagonistas, Catherine Laga’aia y Dwayne Johnson, aquí te cuento la fecha de estreno y todo lo que sabemos de esta producción.

Las imágenes muestran una versión realista de la isla de Motunui, así como un primer vistazo de personajes claves como los traviesos Kakamora, el jefe Tui y la abuela Tala. Como si fuera poco, también se puede disfrutar de un adelanto del icónico musical “Yo soy Moana”, interpretado por la joven actriz.

¿CUÁNDO SERÁ EL ESTRENO DEL LIVE-ACTION DE MOANA?

El estreno está programado para el 10 de julio de 2026, y se espera que próximamente se anuncie su llegada al catálogo internacional de Disney.

Catherine Laga'aia se convierte en Moana. (Foto: @disneystudios / Instagram)

¿QUÉ SABEMOS DEL LIVE-ACTION DE MOANA?

En el adelanto de la versión en acción real, que dura menos de un minuto, se puede observar que en esta versión, Dwayne Johnson también estará detrás de Maui, el otrora poderoso que ayuda a la intrépida joven adolescente en su misión para salvar su isla y a su gente. Además, algo que no pasó desapercibido es que al inicio del avance se ve cómo el icónico castillo de Disney se transforma en la isla de Motunui.

“Estoy realmente emocionada de encarnar este personaje porque Moana es una de mis favoritas (...) Mi abuelo es de Fa‘aala, Palauli, en Savai‘i, y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en la isla principal de Upolu, en Samoa. Es un honor para mí celebrar a Samoa, a los pueblos del Pacífico y representar a niñas que se parecen a mí”, dijo Catherine Laga’aia en declaraciones que recoge Variety.

En el tráiler oficial del live-action de ‘Moana’ también se aprecia a Catherine cantando I Am Moana (Canto ancestral, en español) para luego dar paso a imágenes de su infancia y la aparición de Maui (Dwayne Johnson) convertido en águila sobrevolando el mar rumbo a Motunui. El adelanto también muestra a ambos personajes navegando y enfrentándose a distintas aventuras en el océano.

Su estreno se dará a 10 años de la película animada dirigida por John Musker y Ron Clements y donde Auliʻi Cravalho, una actriz y cantante estadounidense, prestó su voz a la protagonista de la película Moana. En 2024 se lanzó Moana 2.

Disney liberó el primer teaser tráiler del esperado live action de Moana. (Foto: @disneystudios / Instagram)

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE MOANA EN LIVE-ACTION

Catherine Laga’aia como Moana

Dwayne Johnson, “La Roca”, como Maui

John Tui como Chief Tui, padre de Moana

Frankie Adams como Sina, madre de Moana

Rena Owen como Gramma Tala, abuela de Moana y madre de Tui

MIRA EL TRÁILER DE MOANA EN LIVE-ACTION

