La expectativa por el regreso del Rey de los Monstruos sigue creciendo. La productora japonesa Toho presentó el nuevo tráiler y el póster oficial de “Godzilla Minus Zero”, la secuela de “Godzilla Minus One”, película estrenada en 2023 que hizo historia al obtener el Oscar a Mejores Efectos Visuales. El filme dirigido por Takashi Yamazaki llegará a los cines el próximo 5 de noviembre.

El nuevo adelanto ofrece un vistazo a la amenaza que enfrentará Japón y confirma el regreso de varios de los personajes que sobrevivieron en la entrega anterior. Además, el avance introduce a un nuevo personaje clave en una historia que promete elevar la escala del conflicto, mientras que el póster muestra una renovada imagen de Godzilla.

La historia se desarrolla en 1949, dos años después de los sucesos de “Godzilla Minus One”. En medio del proceso de reconstrucción del país tras la guerra y la devastación causada por el monstruo, la familia Shikishima deberá enfrentarse a una nueva catástrofe.

"Godzilla Minus Zero" revela su tráiler oficial con impactantes escenas. (Foto: Instagram / @godzilla_toho)

Tal como se anunció previamente, Ryunosuke Kamiki regresa como ‘Koichi Shikishima’, el héroe que se enfrentó al terror de Godzilla, junto a Minami Hamabe como ‘Noriko Shikishima’, quien milagrosamente sobrevivió al primer ataque del monstruo en Tokio.

También regresan Hidetaka Yoshioka como ‘Kenji Noda’, Yuki Yamada como ‘Shiro Mizushima’, Kuranosuke Sasaki como ‘Seiji Akitsu’, Sakura Ando como ‘Sumiko Ota’ y Miou Tanaka como ‘Tatsuo Hotta’, personajes que volverán a enfrentarse al gigantesco kaiju en una nueva batalla por la supervivencia.

La película vuelve a estar dirigida por Takashi Yamazaki, responsable de “Godzilla Minus One”, producción que se convirtió en la cinta japonesa de Godzilla más taquillera de la historia y que obtuvo el Oscar a Mejores Efectos Visuales durante la 96.ª edición de los Premios de la Academia.

A 72 años del nacimiento de la icónica criatura creada por Toho, “Godzilla Minus Zero” buscará ampliar el legado de la franquicia con una producción que también marca un importante avance tecnológico. Filmada íntegramente en Japón, se trata de la primera película japonesa realizada para IMAX, ofreciendo una experiencia visual de gran formato que acompañará su estreno mundial durante el Godzilla Day 2026.