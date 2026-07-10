"Godzilla Minus Zero" revela su tráiler oficial con impactantes escenas. (Foto: Instagram / @godzilla_toho)
"Godzilla Minus Zero" revela su tráiler oficial con impactantes escenas. (Foto: Instagram / @godzilla_toho)
Por Redacción EC

La expectativa por el regreso del Rey de los Monstruos sigue creciendo. La productora japonesa Toho presentó el nuevo tráiler y el póster oficial de “Godzilla Minus Zero”, la secuela de “Godzilla Minus One”, película estrenada en 2023 que hizo historia al obtener el Oscar a Mejores Efectos Visuales. El filme dirigido por Takashi Yamazaki llegará a los cines el próximo 5 de noviembre.

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