El elenco de la producción cuenta con la participación de Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo | Foto: Marvel (Captura) / Composición EC
El elenco de la producción cuenta con la participación de Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo | Foto: Marvel (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La película “Spider-Man: Brand New Day”, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, alcanzó la cifra de 72 millones de dólares en la taquilla norteamericana durante las funciones de preestreno emitidas este jueves en 4300 salas de cine, de acuerdo con la información difundida por The Hollywood Reporter.

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