La película “Spider-Man: Brand New Day”, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, alcanzó la cifra de 72 millones de dólares en la taquilla norteamericana durante las funciones de preestreno emitidas este jueves en 4300 salas de cine, de acuerdo con la información difundida por The Hollywood Reporter.

El resultado colocó al largometraje por encima de los 60 millones de dólares obtenidos por “Avengers: Endgame” en 2019, producción que mantenía el registro más alto hasta la fecha.

De igual manera, la cinta superó las marcas de preestrenos del presente año, dejando atrás a “The Odyssey” de Christopher Nolan con 17,6 millones, “Toy Story 5″ con 17,5 millones y “Michael” con 12,6 millones.

De acuerdo con estimaciones, el filme dirigido por Destin Daniel Cretton proyecta una recaudación de entre 260 y 280 millones de dólares durante sus tres primeros días de exhibición en el mercado norteamericano.

En 2021, “Spider-Man: No Way Home”, la película previa, generó 50 millones en sus funciones previas, logrando luego 260 millones en su primer fin de semana local y acumulando un total mundial de 1921 millones de dólares al término de su ciclo comercial.

Conversamos con Andrew Guest, creador de la serie, defiende al superhéroe Wonder Man, interpretado por el actor Yahya Abdul-Mateen II. El título de Disney llega el 27 de enero a la plataforma y apuesta por un giro poco habitual en el UCM.

Previo a este debut en salas, la campaña de promoción del filme había registrado un récord de audiencia digital, luego de que su primer avance obtuviera 718,6 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas y superara los 1000 millones de reproducciones tras cuatro días de difusión.

El elenco de la producción cuenta con la participación de Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

*Con información de EFE

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