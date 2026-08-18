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“Spider-Man: Brand New Day” se convirtió en el segundo filme de la historia que supera los 2 mil millones de dólares de recaudación global. (Foto: YouTube / Sony Picture)
“Spider-Man: Brand New Day” se convirtió en el segundo filme de la historia que supera los 2 mil millones de dólares de recaudación global. (Foto: YouTube / Sony Picture)
Por Agencia EFE

“Spider-Man: Brand new day” alcanza los 2.021 millones de dólares en su tercer fin de semana en cines, 785 millones de dólares en Norteamérica y 1.236 millones de dólares en el resto del mundo, según datos de Mojo Box Office. Es el segundo filme de la historia que más rápido ha logrado esta cifra, solo por detrás de “Avengers: Endgame”.

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