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Resumen

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"Santidad", película peruana, está dirigida por Rodolfo Espinoza Ríos. (Foto: Difusión)
"Santidad", película peruana, está dirigida por Rodolfo Espinoza Ríos. (Foto: Difusión)
Por Leslie A. Galván

En 1999, cuando todavía estaba en el colegio, Rodolfo Espinoza Ríos escribía en una máquina de escribir en el comedor de la casa de sus abuelos. Entre una tarea de ciencias naturales y otra de biología, reservaba algunas hojas para una historia que terminaría ocupando cerca de 200 páginas. No sabía entonces que aquel primer guion sería más de dos décadas después inspiración de “Santidad”, su primer largometraje.

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