La película peruana “Santidad”, comedia dirigida y escrita por Rodolfo Espinoza Ríos, se estrenará en los cines de todo el país el próximo 24 de septiembre de 2026 tras su paso por el Festival de Cine de Lima y una proyección previa programada en Cusco para el miércoles 16.
TE PUEDE INTERESAR
- Miguel Arce revela secuelas del uso de esteroides durante su etapa en realities: “Me apareció un síndrome cardíaco”
- María Pía Copello recuerda etapa tras la muerte de su padre: “Daba mi sueldo completo”
- “Es una mujer que muere y renace varias veces”: Karina Jordán vuelve a la TV tras 4 años con un personaje que la desafía
- Brando Gallesi agradece a Agus Padilla entre lágrimas: “Me has tocado el corazón”
- Noel Clarke, actor de ‘Doctor Who’, es acusado de delitos sexuales en Reino Unido
Seguir temas