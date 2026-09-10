El proyecto representa el primer largometraje de Espinoza Ríos | Foto: Difusión
El proyecto representa el primer largometraje de Espinoza Ríos | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La película peruana “Santidad”, comedia dirigida y escrita por Rodolfo Espinoza Ríos, se estrenará en los cines de todo el país el próximo 24 de septiembre de 2026 tras su paso por el Festival de Cine de Lima y una proyección previa programada en Cusco para el miércoles 16.

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