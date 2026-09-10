La película peruana “Santidad”, comedia dirigida y escrita por Rodolfo Espinoza Ríos, se estrenará en los cines de todo el país el próximo 24 de septiembre de 2026 tras su paso por el Festival de Cine de Lima y una proyección previa programada en Cusco para el miércoles 16.

La historia se sitúa en el pueblo de Sarapampa durante la preparación del centenario de la Virgen del Maíz, festividad a la que llega el arzobispo Pedro Boluarte para coronar la imagen religiosa. La trama muestra cómo la rigidez del clérigo para imponer su visión moral desencadena conflictos que afectan su autoridad y alteran la celebración local.

Durante el desarrollo del festejo, la intervención de pobladores detenidos, devotas, policías y autoridades eclesiásticas transforma la fiesta patronal en una cacería moral.

El elenco principal está integrado por Pedro Olórtegui en el papel del arzobispo Boluarte y Beto Benites como el padre Fermín Pinares, acompañados por Ubaldo Huamán, Lilian Nieto, Natalia Bonifaz y Víctor Acurio.

El proyecto representa el primer largometraje de Espinoza Ríos, comunicador egresado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco con estudios de cine en la Universidad de Vincennes Saint Denis – Paris 8.

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