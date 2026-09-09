María Pía Copello recuerda sus inicios en TV y el apoyo económico que brindó a su familia. (Foto: Captura de YT / Sin + que decir)
María Pía Copello recuerda sus inicios en TV y el apoyo económico que brindó a su familia. (Foto: Captura de YT / Sin + que decir)
Por Redacción EC

María Pía Copello recordó que entregaba la totalidad de su sueldo para sostener a su familia después de la muerte de su padre. La conductora relató esta etapa durante una transmisión de su programa de streaming Sin + que decir, donde explicó que los ingresos que recibía por María Pía y Timoteo permitieron cubrir las necesidades básicas de su hogar.

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