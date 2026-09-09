María Pía Copello recordó que entregaba la totalidad de su sueldo para sostener a su familia después de la muerte de su padre. La conductora relató esta etapa durante una transmisión de su programa de streaming Sin + que decir, donde explicó que los ingresos que recibía por María Pía y Timoteo permitieron cubrir las necesidades básicas de su hogar.

Copello habló del tema luego de reconocer el respaldo que recibió de su madre al inicio de su carrera como conductora. Según contó, su ingreso a la televisión coincidió con un periodo de inestabilidad económica para su familia tras el fallecimiento de su padre.

“Yo agradezco la etapa de María Pía y Timoteo porque cuando mi papá fallece nosotros no teníamos ninguna estabilidad económica. Mi papá se va, no dejó nada ordenado” , relató la empresaria durante el espacio digital.

La conductora explicó que la muerte de su padre fue repentina y que la familia no contaba con una organización financiera previa. En ese contexto, el sueldo que recibía por su trabajo en televisión se convirtió en una fuente de ingresos para afrontar los gastos del hogar.

“Su muerte fue muy rápida y yo tenía el sueldo que ganaba de María Pía y Timoteo y eso nos ayudó para todo” , señaló Copello. Su madre estuvo presente durante la conversación y recordó el apoyo que recibió de su hija en aquellos años.

Copello también atribuyó a su madre el impulso inicial para conseguir la oportunidad de conducir el programa infantil que marcó una etapa de su carrera televisiva. Ambas recordaron cómo organizaron las finanzas familiares durante ese periodo.

Según relató la conductora, elaboró junto a su madre una hoja de cálculo para revisar los ingresos y gastos del hogar. “Hicimos un Excel con mi mamá y le dije: ‘Mira, pongamos en blanco y negro cómo son las cosas’” , contó.

Al revisar las cuentas, Copello descubrió que su salario alcanzaba para cubrir los gastos esenciales de la casa. Por ello, decidió entregar ese dinero a su madre y reservar los ingresos que obtenía por sus presentaciones y shows para sus gastos personales.

“Eran las cosas básicas… y justo daba mi sueldo completo y yo tenía mis shows y eso era para mí” , explicó.

La conductora no precisó durante la conversación el periodo exacto en que ocurrió esta situación ni la cifra que recibía como salario. Sin embargo, señaló que los ingresos de María Pía y Timoteo fueron determinantes para afrontar aquella etapa familiar.

Su madre también reconoció el esfuerzo que realizó la animadora para contribuir con la economía del hogar. “Nos habían dejado en la calle, María Pía fue la que nos mantuvo, hasta con la peluquería, muchas gracias” , manifestó.

Ante las palabras de su madre, Copello respondió: “No tienes nada que agradecer” .