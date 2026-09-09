Magaly Medina volvió a referirse a Alejandra Baigorria y cuestionó la manera en que la empresaria responde a los comentarios y críticas que recibe en redes sociales. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ negó que exista un complot para perjudicar a la esposa de Said Palao y sostuvo que el programa se limita a abordar situaciones protagonizadas por personajes públicos.

Durante una extensa reflexión, Medina señaló que Baigorria suele relacionar distintos acontecimientos de su vida con el espacio televisivo. “Todo lo que le pasa en su vida tiene que ver con este programa, como si todos aquí complotáramos para que ella no sea feliz. Y no es así” , afirmó la periodista.

La conductora también cuestionó la importancia que, según su apreciación, la empresaria concede a los comentarios y contenidos relacionados con el programa. “¿Por qué le da tanta importancia a nuestro programa?” , preguntó Medina durante la emisión.

En ese contexto, la periodista explicó cuál considera que es la función de su espacio televisivo. “Nuestro único, digamos, trabajo es justamente hacer eso, ver lo que otros se tardan en ver” , manifestó. Según indicó, el programa observa, investiga y comenta acontecimientos relacionados con personajes conocidos.

Medina también se refirió a las respuestas que Baigorria suele publicar ante usuarios que realizan comentarios que no son de su agrado. La conductora cuestionó el tiempo y la energía que la empresaria dedica a contestar a sus detractores.

“Cada vez que alguien te comenta algo que no es de tu agrado, arremetes contra esa persona y te das el trabajo de gastar tu energía en responder de una manera bastante agresiva a la gente que te comenta algo que a ti no te gusta o a quien te lleve la contraria” , afirmó.

La periodista relacionó estas reacciones con una reflexión que Baigorria había compartido en sus redes sociales durante su cumpleaños. En aquella publicación, la empresaria escribió sobre la importancia de disfrutar el presente y dejar de prestar atención a aquello que considera que no merece importancia.

“Vivir el presente, disfrutar un día a la vez y dejar de darle importancia a lo que no la merece” , fue parte del mensaje publicado por Baigorria. Medina retomó estas palabras para cuestionar que la empresaria continúe respondiendo a comentarios que generan su desacuerdo.

“Eso deberías hacer. Por ejemplo, Alejandra, deberías empezar con tus redes sociales” , sostuvo la conductora, quien consideró que la empresaria debería seleccionar aquello a lo que decide responder.

Finalmente, Medina volvió a rechazar que ‘Magaly TV La Firme’ tenga como objetivo generar problemas en la vida personal de Baigorria. La periodista sostuvo que el espacio aborda hechos que considera relevantes para su audiencia y negó que exista una intención de perjudicar a la empresaria.