Tefi Valenzuela vive uno de los mejores momentos de su vida tras anunciar que se casará en 2027 con su actual pareja, un empresario estadounidense que se ha mantenido alejado de la exposición mediática. La artista recibió la propuesta de matrimonio en Portland, Estados Unidos, y posteriormente lució el anillo de compromiso durante su aparición en los Premios Juventud 2026.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió imágenes junto a su pareja, donde muestra su felicidad, además de acompañar las fotografías con algunos mensajes. “Me decían que me iba a quedar a vestir santos, pero ahora me voy a casar con el hombre de mis sueños”, escribió Valenzuela.

“Me pasaron cosas tristes, pero nunca dejé de creer en el amor y ahora sé que el típico ‘when you know, you know’ (cuando sabes, sabes) es real… Tu persona, la que Dios hizo para ti, llega con absoluta certeza y claridad, no te queda una sola duda”, agregó.

La modelo y presentadora peruana Tefi Valenzuela junto a Carolina Sandoval, ambas con sus parejas, asistieron como invitados a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

La propuesta de matrimonio ocurrió el último jueves en Portland, según contó la artista durante una entrevista con el programa “Amor y Fuego”. Tras la pedida de mano, la pareja comenzó a organizar los detalles de la celebración. Aunque todavía no existe una fecha exacta para la boda, Valenzuela confirmó que el matrimonio será en 2027.

“Estamos planeando la gran fiesta para el próximo año y va a ser en Perú, pero no en Lima”, señaló Tefi Valenzuela. La cantante también adelantó que se tratará de una celebración para familiares y amigos, aunque prefirió mantener en reserva la ciudad y el lugar donde se desarrollará la boda.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la decisión de Valenzuela de mantener en secreto la identidad de su futuro esposo. Según lo expuesto al programa conducido por ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, se trata de un empresario estadounidense que no pertenece al mundo artístico ni televisivo.

Tefy Valenzuela y su novio son captados.

La reserva sobre su actual pareja contrasta con una etapa anterior de la vida sentimental de Tefi Valenzuela, marcada por relaciones que fueron seguidas de cerca por los medios de espectáculos. Ahora, la artista ha decidido proteger la privacidad de su futuro esposo y compartir públicamente solo algunos detalles de esta nueva etapa.