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Santos Bravos se presentó en mayo en el Duomo Costa 21 en Perú. (Foto: Instagram / @santos_bravos)
Santos Bravos se presentó en mayo en el Duomo Costa 21 en Perú. (Foto: Instagram / @santos_bravos)
Por Leslie A. Galván

Santos Bravos llegó a los Premios Juventud 2026 como una de las apuestas jóvenes de la música latina y salió de la ceremonia con dos reconocimientos: Grupo o Dúo Favorito del Año y La Nueva Generación Masculina. Durante la gala, Alejandro Aramburú, integrante peruano de la agrupación, dejó este mensaje: “Queremos darle un gran agradecimiento a nuestras familias, a nuestros seres queridos y a las personas que amamos. Y a nuestras mamitas, que nos ven desde lejos, les mandamos un beso”, dijo al costado de sus demás compañeros, Drew Venegas (Estados Unidos-México), Gabi Bermúdez (Puerto Rico-Estados Unidos), Kauê Penna (Brasil) y Kenneth Lavíll (México).

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