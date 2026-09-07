Santos Bravos llegó a los Premios Juventud 2026 como una de las apuestas jóvenes de la música latina y salió de la ceremonia con dos reconocimientos: Grupo o Dúo Favorito del Año y La Nueva Generación Masculina. Durante la gala, Alejandro Aramburú, integrante peruano de la agrupación, dejó este mensaje: “Queremos darle un gran agradecimiento a nuestras familias, a nuestros seres queridos y a las personas que amamos. Y a nuestras mamitas, que nos ven desde lejos, les mandamos un beso”, dijo al costado de sus demás compañeros, Drew Venegas (Estados Unidos-México), Gabi Bermúdez (Puerto Rico-Estados Unidos), Kauê Penna (Brasil) y Kenneth Lavíll (México).

La historia de Santos Bravos comenzó mucho antes de la noche donde desfilaron artistas como Yandel y Marc Anthony. El grupo hispano surgió a partir de un proceso de selección desarrollado en México y mostrado a través del reality “Santos Bravos - La serie” (Youtube y ViX), de 11 episodios, bajo el sistema de formación de HYBE Latin America, compañía recordada por nacer con BTS. Allí fueron elegidos los cinco entre 17 competidores.

Desde el inicio de ese proceso, se pensó el “proyecto” Santos Bravos con un preámbulo de exposición muy grande, en el que habría una súper comunidad alrededor del mundo. A partir del 21 de octubre de 2025, cuando se oficializó el grupo latino ante más de 10 mil personas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, sus cuentas de TikTok, Instagram, YouTube y Weverse empezaron a crecer en cifras de miles.

“En dos minutos y 30 segundos, es como una droga musical”, dice Juan Carlos Fernández, productor musical en referencia al k-pop y la música que adopta Santos Bravos. El experto describe las canciones de la banda construidas a partir de golpes rítmicos y cambios que buscan mantener la atención del oyente.

Santos Bravos Primer premio Santos Bravos ganó Grupo o Dúo Favorito del Año y La Nueva Generación Masculina, en los Premios Juventud 2026, competencia de lo mejor de la música hispana en Marbella, España. En la primera categoría, la banda superó a agrupaciones de amplia trayectoria como Maná, Morat, Reik, Rawayana y La Oreja de Van Gogh. Además, realizaron su primera presentación en el escenario principal del evento con “Velocidade”.

En menos de un año, el crecimiento digital de Santos Bravos ha sido veloz. “DUAL”, que incluye los temas más populares de la banda, “Kawasaki” y “Velocidade”, lideró la encuesta semanal de Billboard en marzo de 2026 con más del 98% de los votos del público como su lanzamiento favorito.

Fernández encuentra una explicación en la propia arquitectura de las canciones. “En el caso del K-pop el ritmo manda sobre la armonía (...) Más que nada están pensando en el baile, pero siempre regalandonos buenas melodías”, sostiene. También destaca los cambios de tiempo, las microediciones y los silencios repentinos, elementos que conviven con una fuerte presencia de la coreografía y las redes sociales.

“Me atrevería a decir que es un trabajo muy neurológico. Toda esta onda de la neuromúsica. Son muy cracks en la producción musical, con estos plugins (arreglos musicales) que hacen que la voz suene de reyes. Además, las mezclas de su música son agresivas, tridimensionales”, agrega Fernández.

Santos Bravos, a nivel vocal y producción musical, ya tuvo colaboraciones con artistas del ecosistema de HYBE. El grupo colaboró con LE SSERAFIM en “BOOMPALA”, con ILLIT en “It’s Me X KAWASAKI” y con BOYNEXTDOOR en el remix de “VIRAL”.

Santos Bravos: el “modelo k-pop”

Santos Bravos Exito global La conexión con Corea, sin embargo, va mucho más allá de las colaboraciones. Santos Bravos fue creado por HYBE, la compañía detrás de BTS, y representa su primer proyecto latino desarrollado bajo una metodología de formación inspirada en el sistema “trainee”. El grupo debutó a finales de 2025 y lanzó su EP “DUAL” en marzo de 2026.

Para Juan Alberto Mata, experto en negocios musicales y autor del libro “Music Business”, la victoria de Santos Bravos demuestra que el mercado latinoamericano puede responder al modelo Idol creador por Corea del Sur.

“El hecho que hayan ganado un premio de este tipo (...) hace básicamente validar que el modelo de Idol funciona, pero tampoco se puede hablar de que haya superado a Mana o La oreja de Van Gogh, porque responde a un nicho y a otro tipo de propuesta musical”, sostiene.

“Recordemos que el k-pop no apareció de la noche a la mañana. Es un producto de una política de Estado a finales de 1999, cuando Corea del Sur declara el entretenimiento como sector estratégico del país, con el fin de reducir riesgos y que las empresas privadas puedan escalar. Y eso dio pie a políticas públicas de inversión, infraestructura pública, subsidios, incentivos tributarios, estrategias de exportación cultural, montones de herramientas”, explica Mata.

“¿Y para qué? Para crear, justamente, un ecosistema favorable para empresas como SM Entertainment, YG, Jack, etc. El objetivo es que este tipo de empresas existan, y que, con el dinero que ganaron, ingresen, con su propio sistema, a otros mercados como un músculo financiero. Estamos hablando de décadas de actividad para aprovechar un modelo que probadamente funciona con las boybands. Claro: algunos grupos funcionaron y otros no, pero JYJ fue de los primeros que reventó”, agrega el experto.

Según Mata, la industria discográfica tradicional suele encontrar talento, lanzar música y observar la reacción del mercado, pero el “modelo idol” se basa en “fabricar” la popularidad de un grupo musical. Y sí, esto también podría venir con la creación de los clubes de fans y otras estrategias de atracción de audiencias. “Forman talento. Construyen un concepto, construyen narrativa, generan contenido, organizan el fandom y recién ahí lanzan música”. Por eso, el experto lo define como “un modelo industrial”.

“Un solista genera admiración. Pero un grupo, una boyband, genera comunidad”, afirma Mata. Cada integrante puede representar una personalidad distinta y abrir una puerta diferente hacia el público: “Cada uno es un micromundo que tiene su propio fan”.

No existe una cifra pública consolidada que permita contar a todo el fandom de Santos Bravos. Como referencia, BTS superaba los 36,7 millones de miembros registrados en su comunidad de Weverse a septiembre de 2026. La comparación ayuda a dimensionar el recorrido que todavía separa a un proyecto latino emergente, consecuente del k-pop, de una de las comunidades más grandes de la música global que, incluso, se toma la libertad de rechazar su participación en los Grammy. Pero la banda hispana va por buen camino.