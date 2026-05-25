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De izquierda a derecha: Kenneth, Alejandro, Drew, Gabi y Kauê. Los integrantes de Santos Bravos en pleno.(Foto: El Comercio/ Melvyn Arce)
De izquierda a derecha: Kenneth, Alejandro, Drew, Gabi y Kauê. Los integrantes de Santos Bravos en pleno.(Foto: El Comercio/ Melvyn Arce)
Por Melvyn Arce Ruiz

En pocos países de la región la fiebre del K-pop se vive con la intensidad con que la han abrazado los fanáticos en el Perú. Por eso, cuando un compatriota fue elegido como integrante de Santos Bravos, el primer grupo latino de HYBE, una de las empresas líderes de la industria surcoreana, la emoción se tradujo en un apoyo masivo. Pero sería mezquino decir que el furor que se vivió la noche del domingo 24 de mayo, durante el primer concierto de la banda en Lima, respondió únicamente al patriotismo.

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