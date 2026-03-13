Uno de los grandes retos que tenía Santos Bravos al convertirse en el primer grupo de América Latina formado con el método K-Pop bajo el regazo de la gigante Hybe era construir una personalidad propia: evitar parecer una versión tropicalizada de los ‘idols’ surcoreanos y, al mismo tiempo, no repetir la tradición de las ‘boy bands’ latinas que suelen apostar por fórmulas conocidas, pero interpretadas “en coro”.

“0%”, el tema con el que se dieron a conocer como banda, no fue el termómetro más preciso para medirlos. Era una canción creada con un propósito específico dentro del ‘reality’ del que salieron sus integrantes: permitir que los reclutadores evaluaran cómo sonaban las voces y cómo se veía el grupo en distintas alineaciones antes de elegir la definitiva, anunciada el 21 de octubre con un show en el Auditorio Nacional de México.

Santos Bravos lanza material con seis canciones de diferentes estilos. (Foto: Difusión/ HYBE)

La canción funcionó como una carta de presentación algo difusa hasta que se sumaron los elementos que hacen tan atractivo el universo K-Pop: los visuales, los ‘dance practice’, los vivos en WeVerse y, sobre todo, “Kawasaki”, el segundo tema de la banda. Con sus beats electrónicos y una coreografía potente, este lanzamiento nos dio elementos para tenerle fe al proyecto Santos Bravos y preguntarnos: ¿qué más harán estos chicos para mantener nuestra atención?

La respuesta llegó este 13 de marzo con “Dual”, un EP de seis canciones que juega con los dos rostros del concepto del grupo: santos y bravos. Hay mucho pop, algunos guiños latinos (no desde el reggaetón, sino desde el funk brasileño) y también una balada, un elemento casi obligatorio dentro de la tradición de las ‘boy bands’ del continente.

Aunque el álbum está disponible desde las primeras horas de este viernes, la web de “Somos” recibió una invitación para participar en una escucha virtual anticipada tres días antes del estreno. En la sesión coincidimos medios de distintos países de la región: México, Brasil y Perú, precisamente tres territorios donde el grupo concentra hoy a su mayor base de seguidores, según cifras oficiales de plataformas de streaming. Y podemos decir que el primer vistazo a “Dual” nos dejó una impresión bastante positiva.

Track por track

El EP abre con “0%”, pero de ese tema ya hemos hablado suficiente. El segundo track es “MHM”, una referencia a la interjección que se usa en redes sociales para indicar afirmación; algo así como el “ujum” que usaríamos los más veteranos del mundo digital.

Se trata de una canción con espíritu veraniego y clara inclinación hacia el pop latino. Arranca con la voz del integrante peruano del grupo, Alejandro Aramburú, y se apoya en varios juegos armónicos entre las voces. También aparece un recurso clásico de muchas bandas pop (Morat lo usa con frecuencia): los “ohhhs” en el coro para reforzar la memoria auditiva y generar interacción con el público. La letra se ubica en el lado más “santo” del concepto, con una historia de ruptura amorosa en la que las redes sociales se convierten en el único vínculo posible. “No sé olvidarte, baby, sorry, vivo pendiente a tus stories”, cantan.

Alejandro Aramburú, cantante peruano, es parte de Santos Bravos. (Foto: Difusión/ HYBE)

La faceta “brava” aparece en el tercer corte, “WOW”, que se inclina hacia un pop más anglo y recuerda por momentos a la era “Justice” de Justin Bieber. A nivel vocal, el tema juega con un formato de llamada y respuesta: uno canta una frase y el resto responde en coro, un recurso simple pero efectivo. Hacia la mitad de la canción, la producción introduce sutiles toques de guitarra con aire de bossa nova que preparan el terreno para lo que vendrá después de “Kawasaki”.

El quinto track es “Velocidade”, una canción mayoritariamente en portugués, decisión que cobra sentido por la presencia del brasileño Kauê Penna, uno de los vocalistas principales del grupo. Desde los primeros segundos, el tema se distingue por su influencia del funk carioca. La canción captura la energía de una ciudad que se mueve al ritmo de Río de Janeiro y suma otra capa a la identidad latina que el grupo intenta construir.

Hasta este punto, el EP se mantiene en un terreno claramente bailable, dejando entrever el potencial coreográfico y visual de cada tema. El cierre, sin embargo, toma otro camino. “FE” es una balada que comienza con la voz de Kenneth Lavil, el miembro más joven del grupo y uno de sus vocalistas centrales junto a Kauê Penna y Alejandro Aramburú. La letra es deliberadamente cursi —como manda la tradición de la balada pop en español— y abre espacio para que los integrantes muestren su potencia vocal. Aramburú, por ejemplo, se luce con varios agudos en el coro.

Drew Venegas y Kauê Penna, de Santos Bravos. (Foto: Difusión/ HYBE)

“Dual” dura poco menos de quince minutos, pero en ese tiempo Santos Bravos nos entrega canciones efectivas y esboza las primeras señales de una personalidad propia, con ADN K-Pop pero con un pie claro en América Latina.

La carrera del grupo avanza a un ritmo acelerado. Han pasado apenas cinco meses desde el final del reality en el que se formaron, y en ese tiempo ya han aparecido en escenarios como los Premios Lo Nuestro, los Billboard y la Semana de la Moda de París. En las próximas semanas llegará otro desafío: los shows en vivo, con presentaciones confirmadas en festivales como Tecate Pa’l Norte y Tecate Emblema en México, además de Estéreo Picnic en Colombia.

Hasta ahora quedaba una duda evidente: qué canciones formarían parte de ese repertorio. Con “Dual”, esa pregunta empieza a responderse y despierta la curiosidad por lo que deparan los próximos capítulos de Santos Bravos. Estaremos atentas. //