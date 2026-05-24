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Santos Bravos ya se encuentra en Perú para ofrecer un concierto especial este 24 de mayo en el Duomo Costa 21. (Foto: Instagram / @santos_bravos)
Santos Bravos ya se encuentra en Perú para ofrecer un concierto especial este 24 de mayo en el Duomo Costa 21. (Foto: Instagram / @santos_bravos)
Por Redacción EC

La agrupación Santos Bravos ha despertado la expectativa del fandom peruano con su llegada a la capital nacional. Ahora, la banda de HYBE Latin America se prepara para realizar un concierto especial en el Duomo Costa 21, presentación que se da en el marco de la gira “Sesión Dual”.

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