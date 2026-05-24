La agrupación Santos Bravos ha despertado la expectativa del fandom peruano con su llegada a la capital nacional. Ahora, la banda de HYBE Latin America se prepara para realizar un concierto especial en el Duomo Costa 21, presentación que se da en el marco de la gira “Sesión Dual”.

Este concierto no es solo el primer encuentro entre Santos Bravos y el público peruano, sino que también tiene un significado especial por la presencia del artista peruano Alejandro Aramburú, quien forma parte de la boy band.

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Al lado del artista peruano, Kenneth Lavíll (México), Drew Venegas (Estados Unidos/México), Kauê Penna (Brasil) y Gabi Bermúdez (Puerto Rico) llegaron a Lima el pasado 20 de mayo y fue recibido en medio de un gran público. Durante su estadía en el país, la agrupación ha realizado entrevistas y ha protagonizado encuentros con sus fans.

Santos Bravos ya se encuentra en Perú para ofrecer un concierto especial este 24 de mayo en el Duomo Costa 21. (Foto: HYBE Latam)

Este domingo 24 de mayo, Santos Bravos se presentará en el Duomo Costa 21 y para disfrutar al máximo la experiencia, ten presente toda la siguiente información.

Horarios de Santos Bravos

A través de las redes sociales se compartió el horario oficial del concierto de Santos Bravos en Lima. El Duomo Costa 21 estará abierto a partir de las 4:30 p.m. y el evento, que se da en el marco del tour “Sesión Dual”, está previsto iniciar a las 7 p.m.

Cabe resaltar que el concierto tiene una modalidad especial llamada “Full Experience”, que permite a quienes lo compraron disfrutar de algunos beneficios como: acceso a la Zona Ultra, participación en la prueba de sonido, credencial VIP, lanyard, ingreso prioritario a la tienda de merchandising, entrada anticipada al recinto (2:30 p.m.) y check in preferencial.

Accesos para el concierto

El Duomo Costa 21 está ubicado en Magdalena del Mar y cuenta con accesos peatonales y vehiculares. Las personas que llegan a pie pueden bajar al recinto desde el parque John Lennon de San Miguel. Aquellas personas que prefieran llegar en taxi, tendrían que llegar por el circuito de playas.

Recomendaciones generales

La producción del evento recomienda los siguientes puntos a las personas que lleguen al recinto:

Te sugerimos llegar al concierto en transporte público para llegar al concierto, ya que puede ser más práctico.

Si decides llevar mochila, ten en cuenta que será revisada al ingresar.

Lleva únicamente lo esencial y evita portar objetivos de valor por mayor seguridad.

Ten tu DNI a mano, ya que podrá ser requerido en caso de cualquier eventualidad.

a mano, ya que podrá ser requerido en caso de cualquier eventualidad. Por tu seguridad, identifica la salida de emergencia más cercana al ingresar al recinto.

El lugar cuenta con seguridad y servicio médico para atender cualquier emergencia.

Descarga tus entradas digitales con anticipación para evitar demorar en las filas. También puedes llevarlas impresas.

Habrá estacionamiento disponible (servicio no administrado por Veltrac Music).

Los menores de edad (desde 10 años), deben de ingresar acompañados de un adulto responsable, ambos con entrada válida.

Santos Bravos ya se encuentra en Perú para ofrecer un concierto especial este 24 de mayo en el Duomo Costa 21. (Foto: Instagram / @teleticket.oficial)

Cabe resaltar que el concierto de Santos Bravos se realizará con un rotundo sold out, ya que las entradas se han agotado en su totalidad. Por este motivo, la producción ha optado por recomendar “firmemente no adquirir entradas en reventa” ya que “podrías ser falsas y la producción no se hará responsable por incidentes de este tipo”.