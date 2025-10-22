Santos Bravos
Alejandro Aramburú ya es parte del grupo Santos Bravos.
Redacción EC
, una de las empresas más grandes de la industria musical, tendrá un talento peruano entre sus integrantes. Y es que el limeño fue uno de los participantes elegidos en la final del programa de entrenamiento de la compañía y formará parte de , la nueva boy band con la que esperan replicar el éxito de bandas como BTS y KATSEYE.

Tras un concierto en el Auditorio Nacional de México, realizado el martes 21 de octubre, la empresa anunció la formación oficial de la que es su primera ‘boy band’ latina y Alejandro Aramburú fue uno de los elegidos.

El programa de entrenamiento de HYBE para los Santos Bravos comenzó el 14 de agosto del 2025 con 16 participantes preseleccionados. Aunque inicialmente, el peruano no estaba entre los favoritos, poco a poco fue ganándose a la audiencia de toda la región.

Una de las presentaciones más aclamadas de Alejandro, hijo del tenista peruano Alejo Aramburú, se dio en el séptimo capítulo, donde debieron prepararse para interpretar un reto de K-Pop.

La interpretación del peruano de “Bad Desire” de ENHYPEN fue una de las mejor comentadas por los evaluadores y es, actualmente, una de las presentaciones en vivo más vistas del concurso.

Formación oficial y tema debut

El anuncio de la formación final de Santos Bravos se hizo junto con la presentación del primer tema oficial del grupo, titulado 0%. Puedes ver el video aquí.

Santos Bravos quedó conformado por:

  • Drew Venegas
  • Alejandro Aramburú
  • Gabi Bermúdez
  • Kauê Penna
  • Kenneth Lavill

Finalistas de Santos Bravos

El programa de entrenamiento de Santos Bravos incluyó a participantes de diferentes nacionalidades: desde Colombia hasta España, pasando incluso por participantes que no hablan español, como candidatos de Brasil y los Estados Unidos.

Estos son todos los concursantes que fueron parte del entrenamiento:

  • Drew Venegas
  • Pablo Carns
  • Priano Issad
  • Diego López
  • Heider Moreno
  • Jonah García
  • Leonardo Lotina
  • Lucas Burgatti
  • Alejandro Aramburú
  • Iannis Biblos
  • Alex Mandon Rey
  • Gabi Bermúdez
  • Luigi Cerrada
  • Kauê Penna
  • Patricio Rodríguez
  • Jesuale Hurtado
  • Kenneth Lavill

