El día ha llegado. Este martes 21 de octubre se realizará el concierto final de Santos Bravos, el ‘talent show’ en el que participantes latinoamericanos de diferentes procedencias buscan un lugar en la nueva ‘boy band’ de HYBE, la empresa surcoreana detrás del éxito de BTS y KATSEYE.

Tras varios meses de intensa preparación en canto, baile y expresión ante cámaras, son 10 los talentos que han llegado hasta la última estancia y que buscan un lugar entre los debutantes. Entre ellos se encuentra el peruano Alejandro Aramburú, uno de los favoritos para quedar en la formación final.

Los elegidos protagonizarán un concierto en el Auditorio Nacional de México, uno de los foros más destacados del país norteamericano, y allí se conocerán los resultados de cara al lanzamiento de la nueva banda. Así mismo, se presentará “0%”, la primera canción oficial. Conoce a continuación todos los detalles.

Fecha y hora confirmada para la gran final

La final de Santos Bravos se llevará a cabo el martes 21 de octubre en la ciudad de México. Estos son los horarios oficiales del concierto, según país:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 21 horas.

21 horas. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 22 horas.

22 horas. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay: 23 horas.

23 horas. Chile, Argentina, Uruguay y Brasil (Brasilia): 0 horas del 22 de octubre.

0 horas del 22 de octubre. España: 5 a.m. (del 22 de octubre)

Link oficial de la transmisión

El concierto se podrá seguir en directo desde la cuenta oficial de YouTube de Santos Bravos, a través de este enlace.

La confirmación de la transmisión fue realizada por YouTube Latam:

En el marco de esta transmisión también se etrenará el videoclip oficial de “0%”.

Lista completa de finalistas

Estos son los 10 cantantes que se presentarán en el show final de Santos Bravos y buscan un lugar en la banda:

Kenneth Lavill (México)

Leonardo Lotina (México)

Pablo Carns (México)

Iannis Biblos (Argentina)

Kauê Penna (Brasil)

Lucas Burgatti (Brasil)

Alejandro Aramburú (Perú)

Drew Venegas (EE.UU.)

Alex Mandon Rey (España)

Gabi Bermúdez (Puerto Rico)

Lista de canciones interpretadas por los Santos Bravos

A lo largo de la etapa de entrenamiento, los Santos Bravos interpretaron estos temas. Sus versiones se pueden oír en su canal oficial de YouTube. La más vista actualmente es “Bad Desire”, de ENHYPEN, a cargo del Grupo 2, integrado por Alejandro Aramburú: