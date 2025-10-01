La competencia se intensifica en “Santos Bravos”, el programa de Hybe —la compañía responsable del fenómeno BTS— que busca formar su nueva ‘boy band’ en América Latina. Entre los aspirantes destaca el peruano Alejandro Aramburú, quien todavía se mantiene en carrera y podría convertirse en uno de los cinco finalistas.

La competencia inició el 6 de agosto con la emisión del primer episodio en YouTube, plataforma donde cada jueves se estrena una nueva entrega y se da a conocer alguna eliminación o novedad en la dinámica de selección.

Hasta la fecha, ya hemos visto conmovedoras despedidas, pero también inesperadas incorporaciones de participantes que se suman ya iniciada la primera elección para medir sus posibles aportes a la ‘boy band’.

En esta nota te contamos cómo van las clasificaciones:

Lista de participantes de Santos Bravos

El programa Santos Bravos comenzó con 16 participantes clasificados, todos ellos son de distintas nacionalidades. Hay concursantes de España, Perú, Colombia, pero también de Brasil y hasta de Estados Unidos, representando a la comunidad latina. Así van las eliminaciones y clasificaciones:

Participante País Estado Drew Venegas EE.UU En competencia Pablo Carns México En competencia Priano Isaad Colombia Eliminado Diego López EE.UU. En competencia Heider Moreno Venezuela Eliminado Jonah García México Eliminado Leonardo Lotina México En competencia Lucas Burgatti Brasil En competencia Alejandro Aramburú Perú En competencia Iannis Biblos Argentina En competencia Alex Mandon Rey España En competencia Gabi Bermúdez Puerto Rico En competencia Luigi Cerrada Venezuela Eliminado Kaue Penna Brasil En competencia Patricio Rodríguez EE.UU. En competencia Jesuale Hurtado Venezuela Eliminado Kenneth Lavill México En competencia

Tráiler

Mira aquí el avance oficial del episodio 8, que se estrenará este jueves 2 de octubre:

¿Dónde ver Santos Bravos?

Santos Bravos se puede ver a través del canal oficial de YouTube de Santos Bravos en este enlace. Se estrena contenido nuevo cada semana con este cronograma: