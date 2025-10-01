La competencia se intensifica en “Santos Bravos”, el programa de Hybe —la compañía responsable del fenómeno BTS— que busca formar su nueva ‘boy band’ en América Latina. Entre los aspirantes destaca el peruano Alejandro Aramburú, quien todavía se mantiene en carrera y podría convertirse en uno de los cinco finalistas.
MIRA: Chiclayo es elegido como uno de los 18 nuevos destinos culinarios para descubrir este 2025
La competencia inició el 6 de agosto con la emisión del primer episodio en YouTube, plataforma donde cada jueves se estrena una nueva entrega y se da a conocer alguna eliminación o novedad en la dinámica de selección.
Newsletter Saltar Intro
Hasta la fecha, ya hemos visto conmovedoras despedidas, pero también inesperadas incorporaciones de participantes que se suman ya iniciada la primera elección para medir sus posibles aportes a la ‘boy band’.
En esta nota te contamos cómo van las clasificaciones:
Lista de participantes de Santos Bravos
El programa Santos Bravos comenzó con 16 participantes clasificados, todos ellos son de distintas nacionalidades. Hay concursantes de España, Perú, Colombia, pero también de Brasil y hasta de Estados Unidos, representando a la comunidad latina. Así van las eliminaciones y clasificaciones:
|Participante
|País
|Estado
|Drew Venegas
|EE.UU
|En competencia
|Pablo Carns
|México
|En competencia
|Priano Isaad
|Colombia
|Eliminado
|Diego López
|EE.UU.
|En competencia
|Heider Moreno
|Venezuela
|Eliminado
|Jonah García
|México
|Eliminado
|Leonardo Lotina
|México
|En competencia
|Lucas Burgatti
|Brasil
|En competencia
|Alejandro Aramburú
|Perú
|En competencia
|Iannis Biblos
|Argentina
|En competencia
|Alex Mandon Rey
|España
|En competencia
|Gabi Bermúdez
|Puerto Rico
|En competencia
|Luigi Cerrada
|Venezuela
|Eliminado
|Kaue Penna
|Brasil
|En competencia
|Patricio Rodríguez
|EE.UU.
|En competencia
|Jesuale Hurtado
|Venezuela
|Eliminado
|Kenneth Lavill
|México
|En competencia
Tráiler
Mira aquí el avance oficial del episodio 8, que se estrenará este jueves 2 de octubre:
¿Dónde ver Santos Bravos?
Santos Bravos se puede ver a través del canal oficial de YouTube de Santos Bravos en este enlace. Se estrena contenido nuevo cada semana con este cronograma:
- Lunes, martes y viernes: podcast.
- Jueves: capítulo nuevo.
- Sesiones musicales cada semana.
TE PUEDE INTERESAR
- Joaquín Phoenix sobre “Joker: Folie à Deux”: “Todd Phillips y yo siempre supimos que Joker no podía terminar aquí”
- “Thunderbolts”: tráiler oficial y fecha de estreno
- ¿La serie más gay y feminista de Marvel? Hablamos con la creadora de “Agatha en todas partes”
- “El Eternauta”: Netflix revela las primeras imágenes de su adaptación de la novela gráfica
- “Rebel Ridge”: Aaron Pierre confirma de qué está hecho en vibrante thriller de Netflix | RESEÑA
Contenido Sugerido
Contenido GEC