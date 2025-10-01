Santos Bravos
Santos Bravos se acerca a sus episodios finales. (Foto: Hybe)
Redacción EC
La competencia se intensifica en “”, el programa de Hybe —la compañía responsable del fenómeno BTS— que busca formar su nueva ‘boy band’ en América Latina. Entre los aspirantes destaca el peruano , quien todavía se mantiene en carrera y podría convertirse en uno de los cinco finalistas.

La competencia inició el 6 de agosto con la emisión del primer episodio en YouTube, plataforma donde cada jueves se estrena una nueva entrega y se da a conocer alguna eliminación o novedad en la dinámica de selección.

Hasta la fecha, ya hemos visto conmovedoras despedidas, pero también inesperadas incorporaciones de participantes que se suman ya iniciada la primera elección para medir sus posibles aportes a la ‘boy band’.

En esta nota te contamos cómo van las clasificaciones:

Lista de participantes de Santos Bravos

El programa Santos Bravos comenzó con 16 participantes clasificados, todos ellos son de distintas nacionalidades. Hay concursantes de España, Perú, Colombia, pero también de Brasil y hasta de Estados Unidos, representando a la comunidad latina. Así van las eliminaciones y clasificaciones:

ParticipantePaísEstado
Drew VenegasEE.UUEn competencia
Pablo CarnsMéxicoEn competencia
Priano IsaadColombiaEliminado
Diego LópezEE.UU.En competencia
Heider MorenoVenezuelaEliminado
Jonah GarcíaMéxicoEliminado
Leonardo LotinaMéxicoEn competencia
Lucas BurgattiBrasilEn competencia
Alejandro AramburúPerúEn competencia
Iannis BiblosArgentinaEn competencia
Alex Mandon ReyEspañaEn competencia
Gabi BermúdezPuerto RicoEn competencia
Luigi CerradaVenezuelaEliminado
Kaue PennaBrasilEn competencia
Patricio RodríguezEE.UU.En competencia
Jesuale HurtadoVenezuelaEliminado
Kenneth LavillMéxicoEn competencia

Tráiler

Mira aquí el avance oficial del episodio 8, que se estrenará este jueves 2 de octubre:

¿Dónde ver Santos Bravos?

Santos Bravos se puede ver a través del canal oficial de YouTube de Santos Bravos. Se estrena contenido nuevo cada semana con este cronograma:

  • Lunes, martes y viernes: podcast.
  • Jueves: capítulo nuevo.
  • Sesiones musicales cada semana.

