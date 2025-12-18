Por motivos no informados hasta el momento, uno de los programas más vistos de la cadena de streaming Prime Video dejará la parrilla en las próximas horas. Se trata de “La ley y el orden. Unidad de Víctimas Especiales”.

El formato creado por Dick Wolf en 1999 acumula 27 temporadas producido, en Estados Unidos, por NBC y Wolf Entertainment, y se encamina al récord de 30 temporadas, no obstante, perderá, al menos en Latinoamérica, una gran vitrina.

Y es que, en esta parte del continente, Amazon Prime Video aloja nada menos que 24 de las 27 temporadas existentes y con frecuencia se coloca entre lo más visto de la cadena, superando inclusive a estrenos.

La salida de “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales” de Prime Video podría deberse al fin del acuerdo de derechos entre la cadena de streaming y Wolf Entertainment/NBC, dueños de la serie. Probablemente no hubo consenso en una renovación a futuro.

¿QUIÉNES PERMANECE EN “LA LEY Y EL ORDEN. UVE”?

Además de la legendaria Mariska Hargitay como la capitana Olivia Benson, permanecen en “UVE” el actor Ice T en su rol del sargento Odafin Tutuola, el fiscal Dominick Carisi Jr., interpretado por Peter Scanavino, la actriz Aimé Donna Kelly en su rol de la capitana Curry, Kevin Kane en su rol del detective Terry Bruno, Kelli Giddish como la detective Amanda Rollins (el gran retorno de la temporada) y el flamante jale Corey Cott como el agente Jake Griffin.

¿DÓNDE SEGUIR VIENDO EL PROGRAMA?

Para aquellos interesados en seguir viendo episodios de “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales”, es Universal+ la cadena de streaming que en Latinoamérica cuenta con todas las temporadas del programa, además, por supuesto, de la actual, la 27.

Puedes adquirir aquí el pack de Universal+ o esperar las emisiones (no estrenos, claro) en sus canales de Universal Channel en señales como DIRECTV o ClaroTV, entre otros.