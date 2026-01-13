¿Fanático de los policiales? No te puedes perder el exitoso spin off de “La ley y el orden” que se estrenará este miércoles 14 en Universal+.

“La Ley y el Orden Toronto: Criminal Intent” presenta a los detectives Henry Graff (Aden Young) y Frankie Bateman (Kathleen Munroe) investigando algunos de los homicidios de alto perfil que atemorizan a la ciudad de Toronto, vinculados a sectores como el de los medios, lo inmobiliario, las finanzas, la política, etc.

El detective Graff es un experto en mente criminal que, apoyándose en su intelecto, intenta descifrar varios delitos. El añadido personal aquí es que el oficial tiene un pasado por resolver.

A su turno, la detective Bateman utiliza su natural empatía y clara determinación para descubrir la verdad de los casos asignados. Ella es una madre soltera que debe equilibrar su trabajo con su labor en el hogar.

Participan, además de los dos protagonistas mencionados, la Inspectora Vivienne Holness, la jefa experimentada y muy respetada de Graff y Bateman; el Fiscal Adjunto de la Corona Theo Forrester, el asesor legal del equipo que garantiza que las pruebas se sostengan en el tribunal; la Dra. Lucy Da Silva, una brillante patóloga forense del Departamento de Policía de Toronto; y Mark Yohannes, experto en tecnología.

Una escena de "La ley y el orden. Toronto". / Steve Wilkie

La primera temporada de “La Ley y el Orden Toronto: Criminal Intent” tiene 10 episodios, producidos por Lark Productions y Cameron Pictures Inc. en asociación con Universal International Studios, una división de Universal Studio Group, y Citytv, subsidiaria de Rogers Sports & Media.

La showrunner es Tassie Cameron, quien también hace las veces de productora ejecutiva junto a Erin Haskett, Amy Cameron, Alex Patrick y David Valleau. Tex Antonucci es coproductor ejecutivo.