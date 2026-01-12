“La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales” en problemas. El programa liderado por Mariska Hargitay atraviesa una pequeña turbulencia mediática luego de que este lunes la cadena que lo produce y emite en Estados Unidos, NBC, decida levantar el episodio que debía ser emitido este jueves 15 enero. ¿El motivo? Graves acusaciones contra la estrella invitada del show.

Según informan diversos medios estadounidenses, Timothy Busfield –conocido productor, actor y director de 68 años—es la estrella invitada del episodio titulado “Corrosivo”, en el que interpreta a un juez a cargo de dictar sentencia sobre un delicado caso de abuso sexual.

Bueno, el último viernes, el Departamento de Policía de Albuquerque ordenó la captura de Busfield como presunto responsable de contacto sexual criminal contra un menor y abuso infantil.

A la derecha, el actor, director y productor Timothy Busfield, junto a su esposa, la recordada actriz de "La familia Ingalls" Melissa Gilbert. (Photo by Valery HACHE / AFP) / VALERY HACHE

La acusación tiene que ver con la participación como director del esposo de Melissa Gilbert –recordada figura de “La familia Ingalls—en la serie “La limpiadora” Fox / Warner Bros TV. También fue productor ejecutivo.

Según informa el portal “Deadline”, Timothy Busfield –quien ya ha dirigido episodios de “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales”—podría pasar algunos años en prisión si es hallado culpable de los delitos en mención.

Si el capítulo titulado “Corrosivo” de “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales” no irá al aire este jueves, la producción y el canal NBC han optado por emitir el subsiguiente, correspondiente al 22 de enero y cuyo título es “Fidelis Ad Mortem”:

Kelli Giddish, que interpreta a la sargento Amanda Rollins, tenía un rol clave en este episodio levantado de "La ley y el orden. UVE". / NBC

A su turno, “The Hollywood Reporter” consigna que Busfield fue acusado de agredir sexualmente a una menor de 17 años que hacía las veces de extra en la película “Little Big League” (bajo su dirección). Esto habría terminado con un arreglo.

“En 2012, una mujer lo acusó de tenerla en una cita, pero los fiscales de Los Ángeles no presentaron cargos”, añade el portal.

El estadounidense ha actuado en “La ley y el orden. Unidad de Víctimas Especiales” en 2011 y dirigió dos episodios en el año 2019.

Se desconoce si NBC y los productores del espacio enfocado en resolver casos de este tipo finalmente emitirán el programa con Busfield en otra fecha o si será levantado para siempre.

Actualmente, en Latinoamérica, la sesión de Universal+ en streaming tiene a disposición de los televidentes el episodio 8 titulado “Enfrentamiento”.