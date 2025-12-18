Aunque asegura que el perfil bajo de su personaje no es algo que comparta, resulta difícil imaginar a Aimé Donna Kelly en una faceta más ligera de la que vemos en pantalla. La actriz encargada de dar vida a la Capitana Renee Curry en “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales” debutó en la serie de culto con tan solo 30 años y, paso a paso, se ha afianzado en medio de muchos cambios, recortes presupuestales y sorpresivos retornos. ¿Qué ha llevado a esta profesora de teatro a encajar tan bien en el equipo que lidera Mariska Hargitay y supervisa a lo lejos el gurú de la ‘vieja TV’ Dick Wolf?

CINCO AÑOS NO SON NADA

Para quienes han seguido la serie de culto, transmitida en NBC y Peacock en Estados Unidos y en Universal+ en Latinoamérica, el arribo de la capitana Curry al equipo de la UVE en Manhattan resultó, por lo menos, atípico. Ella apareció en la temporada 22 (años 2018-2019) como la agente de Asuntos Internos responsable de investigar una denuncia contra Olivia Benson (Hargitay) por supuesta violencia intra-familiar.

Aunque cualquiera que siga el policial surgido en septiembre de 1999 sabía que se trataba de una patraña, Curry tenía un rol que cumplir y lo hizo a cabalidad: tomó declaraciones de Benson con una rigidez que la haría perder los papeles en más de una ocasión. Pero, ¿acaso ese acercamiento entre ambos personajes se parece en algo al que tuvieron las actrices detrás de cámaras? En una entrevista para El Comercio vía Zoom desde Nueva York, la propia Kelly responde.

Kelly no oculta su admiración por Hargitay, a quien sigue desde antes de su ingreso al policial creado por Dick Wolf. / NBC

“Cuando me uní al equipo la vi como una mentora. Mariska ha sido una de mis actrices favoritas desde antes de trabajar a su lado. Así que, por supuesto, al conocerla, quedé fascinada. Nuestra amistad comenzó cuando yo intentaba obtener la mayor cantidad de información posible de ella, aprender cómo interactúa con el equipo y el elenco, y cómo cambia de ser ella a Benson inmediatamente cuando las cámaras empiezan a rodar. Es muy divertido trabajar con alguien de quien aprendes, pero también con alguien con quien disfrutas el tiempo juntos”, asegura.

En la trama de la serie creada por Dick Wolf, luego de que la falsa acusación contra Benson se desbarate, es la propia capitana de la UVE quien le propone a su colega –sí, Curry también tiene su mismo rango en el escalafón policial—que se integre a su equipo. Tras aceptar, sus apariciones pasaron a ser algo más frecuentes, aunque las cosas no eran muy fáciles con los otros personajes. El motivo: al venir de Asuntos Internos, todos creían que la nueva compañera de escritorio iba a “acusarlos” de lo que sea.

Ahora, ¿esa barrera imaginaria entre personajes se trasladó en algún momento a los sets de grabación? Kelly sonríe tranquila antes de responder. Según refiere, cuando las cámaras se encuentran apagadas, el ambiente es mucho menos tenso de lo que aprecian los espectadores en casa.

“Personalmente, no me describiría como reservada (en el día a día). Sin embargo, me encanta que eso sea lo que el público percibe de Curry. Y creo que es cierto. Tal vez viniendo de Asuntos Internos tiene un perfil más reservado, claro. Pero al llegar a su nueva área, está empezando a diversificarse un poco y a mostrar quién es tras la placa”, considera.

SIN DISTENSIÓN, TODO SERÍA MÁS DIFÍCIL

Veintisiete temporadas después y con la número 30 como el objetivo fundamental, “La ley y el orden. UVE” ha tenido muchos cambios en pantalla. El policial inició con Mariska Hargitay y Christopher Meloni (Elliot Stabler) como protagonistas. Aunque nunca entablaron una relación sentimental en la trama, la química fluyó en más de una ocasión. La detective, metódica, pero racional, trabajando hombro a hombro con un colega impulsivo, capaz de seguir sus instintos caminando al filo del reglamento en más de una ocasión. La salida de Meloni por supuestas diferencias económicas tras la temporada 12 dio pie a una especie de segunda etapa del policial que podría denominarse: Olivia-- la líder-- y sus amigos.

Desde aquella temporada 13 ya sin Stabler, muchas cosas han cambiado en el programa salvo el tema central: la presentación de casos en ocasiones sumamente delicados. Para Kelly, solo podría conservarse el espíritu de un programa así con un equipo que genere confianza, capaz de distenderse al ver que las cámaras se apagan.

Aimé Donna Kelly junto a Kelli Giddish, quien regresa como personaje fijo en la temporada 27-- (Photo by: Peter Kramer/NBC) / NBC

“No creo que esta serie hubiera podido continuar tanto tiempo si la gente que la hace no tuviera algo de alegría y ligereza detrás de cámaras. Sería imposible. Lo cierto es que la única manera de hacer que esto funcione es amarnos todos y llevarnos bien. Y creo que lo hacemos honestamente”, señala esta profesora de teatro oriunda de Brooklyn, quien se afianzaría interpretando a la capitana Curry en la intensa temporada 25.

“En la temporada 27 verán un poco de, ya saben, no comedia para reírse a carcajadas, pero sí algo de humor porque, piénsenlo, como policías de la UVE, también merecemos un respiro, ¿no? Benson, Curry, Bruno, Finn, Rollins… no podríamos seguir haciendo esto tanto tiempo si no tuviéramos ese humor y ese cariño entre nosotros. Porque el humor juega un papel importante en la salud mental de estos personajes y también en la de nosotros como actores”, añade vía Zoom.

Y EL GRAN TEMA DEL PROGRAMA ES…

Aimé Donna Kelly insiste en dos cosas: “Unidad de Víctimas Especiales” no es un show de TV que busque explotar el dolor humano y tampoco un intento por limpiar la imagen de los policías. Respecto de lo primero, la actriz neoyorquina considera que el objetivo es claro: mostrar justicia para las personas que han pasado por algunas de las experiencias más traumáticas de sus vidas.

“Eso es lo que hacemos. Creo que por eso está estructurado de esa manera. Te enteras del caso, nos ves obtener las pruebas, y luego nos ves defender el caso en los tribunales. Y, en la mayoría de los casos, diría que nueve de cada diez veces, el malo pierde. Y en aquel que no lo hace, nos ves luchar aún más para que se haga justicia con la persona que fue víctima. Así que, sí creo que esa es una misión muy sólida. Y nuestra misión como actores es hacer todo lo posible por honrar la verdad de lo que sucede”, continúa en exclusiva para El Comercio.

Asimismo, respecto al trabajo policial, aunque tanto su personaje como el resto de integrantes de la UVE en Manhattan son honorables, nadie tiene como premisa maquillar algo en favor de los (reales) agentes del orden. “Esto al final es arte, ¿no? Todo queda a la interpretación. Creo que hacemos un buen trabajo al honrar la verdad del caso y lo que está escrito. Nada más”, refiere.

Como dijimos al comienzo de esta nota, nada es lo que parece con Kelly. Durante la entrevista, la actriz de antepasados cubanos se da tiempo para bromear y soltar confesiones que pocos se atreven con su nivel de exposición. Lo primero, ocurre cuando le consultamos sobre qué personaje de “La ley y el orden. UVE” le hubiera gustado interpretar antes de su arribo al policial en 2020.

“¡Qué interesante pregunta! Sabes, es curioso, pero creo que Peter Scanavino, que interpreta al fiscal Dominick Carisi. Y se lo dije cuando me uní al elenco. Hay algo en él, como persona y como personaje, que siempre me ha encantado. Recuerdo que le mencioné: ‘Eres..., de verdad, uno de mis personajes favoritos’. Y ese cambio que tuvo de detective a abogado fue una de las historias más fascinantes para mí. Así que, y siempre le digo: ‘Ojalá escribieran más escenas con nosotros dos juntos’. Porque es un actor fenomenal y una persona genial”, confiesa.

Peter Scanavino, el fiscal Domnick "Sonny" Carisi Jr., junto a Mariska Hargitay, dos actores muy importantes para Kelly y su crecimiento en la serie. / NBC

Aunque vinculada más al teatro y a la enseñanza del mismo, Kelly tuvo la oportunidad de aparecer en otras producciones de cine y TV. No todas con la historia de “La ley y el orden”, pero algunas con trascendencia, como “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Chicago Med”, “Blue Bloods” y “Blacklist”. Aunque tal vez ninguno de estos ha generado el chispazo de alegría que sí detona semana a semana su rol de Renee Curry en “UVE”. Al menos así parecen pensarlo los integrantes de su familia, ese grupo humano que la formó como televidente asidua de un policial que, algunos años después, terminaría protagonizando junto nada menos que la mítica Mariska Hargitay.

“Cuando pienso en mi familia, que ha estado viendo la serie desde que empezó, sé lo importante que es esto porque puedo ver la alegría y la felicidad en sus rostros cada vez que me ven en pantalla. Tengo que pellizcarme un par de veces mientras trabajo y pienso: ¡Guau! No puedo creer que esté aquí. No puedo creer que forme parte de esto. Ni siquiera encuentro las palabras para explicar lo que siento. Es simplemente genial”, concluye.