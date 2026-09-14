'The Pitt' despunta en las preferencias de la prensa especializada para obtener el triunfo de la jornada | Foto: Difusión
'The Pitt' despunta en las preferencias de la prensa especializada para obtener el triunfo de la jornada | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El drama médico ‘The Pitt’, de HBO, compite este lunes 14 de septiembre por la consolidación en las categorías principales durante la 78º edición de los premios Emmy, frente al impulso de la comedia ‘Widow’s Bay’, producción de Apple TV que llega a la jornada estelar tras acumular ocho estatuillas en los apartados técnicos.

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