El drama médico ‘The Pitt’, de HBO, compite este lunes 14 de septiembre por la consolidación en las categorías principales durante la 78º edición de los premios Emmy, frente al impulso de la comedia ‘Widow’s Bay’, producción de Apple TV que llega a la jornada estelar tras acumular ocho estatuillas en los apartados técnicos.

La producción de Apple TV, centrada en la historia de un alcalde escéptico frente a los habitantes de una isla en Nueva Inglaterra, encabeza la contienda en el rubro de mejor serie de comedia con 19 nominaciones en total.

En la categoría de mejor serie dramática, ‘The Pitt’ despunta en las preferencias de la prensa especializada para obtener el triunfo de la jornada.

El proyecto, protagonizado por Noah Wyle con 25 nominaciones en total, suma cuatro victorias en las entregas creativas previas, con su actor principal como favorito para obtener el premio de actuación dramática y siete de sus colegas en la nómina de reparto.

La lista de nominados en las categorías de actuación cuenta además con la presencia del guatemalteco Oscar Isaac por la miniserie ‘Beef’ y del colombiano Carlos-Manuel Vesga por el drama ‘Pluribus’.

En la categoría de reparto, publicaciones especializadas como la revista Variety calificaron la participación del intérprete colombiano como una de las sorpresas del año y señalaron que “merece ganar”.

La ceremonia de este lunes 14 de setiembre, conducida por la actriz Mariska Hargitay, presentará un homenaje póstumo a la cantante Dolly Parton y reconocimientos al espectáculo del Super Bowl de Bad Bunny.

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