A los 74 años, Stephen Root finalmente consiguió su primer gran reconocimiento de la Academia de Televisión y lo hizo estableciendo un nuevo récord. (Foto: Amy Sussman / AFP)
A los 74 años, Stephen Root finalmente consiguió su primer gran reconocimiento de la Academia de Televisión y lo hizo estableciendo un nuevo récord. (Foto: Amy Sussman / AFP)
Por Redacción EC

Stephen Root finalmente consiguió el Emmy que se le había resistido durante décadas. El reconocido actor estadounidense ganó por primera vez este premio gracias a su trabajo en “Widow’s Bay”, producción de Apple TV+, y además estableció un nuevo récord en la historia de los galardones.

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