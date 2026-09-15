Stephen Root finalmente consiguió el Emmy que se le había resistido durante décadas. El reconocido actor estadounidense ganó por primera vez este premio gracias a su trabajo en “Widow’s Bay”, producción de Apple TV+, y además estableció un nuevo récord en la historia de los galardones.

Root se llevó el premio a Mejor actor de reparto en una serie de comedia por su interpretación de ‘Wyck Crawford’ en la producción creada por Katie Dippold. El reconocimiento llegó durante la ceremonia de los Emmy 2026, realizada el pasado lunes 14 de septiembre.

El triunfo tiene un significado especial para el intérprete de 74 años, quien cuenta con una extensa trayectoria en cine y televisión. Root había recibido anteriormente una nominación al Emmy en 2019 por su trabajo como ‘Monroe Fuches’ en la serie “Barry”, pero no consiguió llevarse el trofeo en aquella oportunidad.

Stephen Root recibe el Emmy al mejor actor de reparto por su papel en "Widow's Bay" de manos de Sofía Vergara. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Ahora, Root no solo rompió esa racha, sino que también hizo historia. Al ganar con 74 años, se convirtió en el actor de mayor edad en obtener el Emmy en la categoría de Mejor actor de reparto en una serie de comedia.

El récord pertenecía anteriormente a Henry Winkler, quien ganó a los 72 años por su papel de ‘Gene Cousineau’ en “Barry”. Root, precisamente, había competido en esa misma categoría por la producción protagonizada por Bill Hader.

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“Widow’s Bay” también tuvo una noche extraordinaria. La serie de terror y comedia de Apple TV+ llegó a los Emmy con 19 nominaciones y terminó con 14 premios, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la ceremonia.

El actor galés Matthew Rhys ganó el Emmy al Mejor Actor en Serie de Comedia tras interpretar al alcalde Tom Loftis en la exitosa producción de comedia y terror "Widow's Bay" (Foto: Apple Studios / Chum Films)

La producción consiguió reconocimientos en categorías importantes, incluido el premio a Mejor serie de comedia. Matthew Rhys también fue premiado como Mejor actor de comedia, mientras que Kate O’Flynn obtuvo el galardón a Mejor actriz de reparto y Katie Dippold ganó por el guion.