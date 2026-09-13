La televisión se prepara para una nueva edición de los premios Emmy. La ceremonia número 78 se realizará este lunes 14 de septiembre en Los Ángeles y tendrá a “The Pitt” como la gran favorita de la noche, luego de convertirse en la producción con más nominaciones de esta edición.

La serie dramática de HBO Max recibió un total de 25 candidaturas, entre ellas las principales categorías de drama y varias nominaciones para su elenco. Su segunda temporada fue especialmente reconocida por la crítica y la industria televisiva.

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Uno de sus principales representantes es Noah Wyle, nominado como mejor actor de drama por su interpretación del doctor Michael ‘Robby’ Robinavitch. El intérprete también figura entre los favoritos para llevarse nuevamente el galardón después de su triunfo anterior.

Noah Wyle como el Dr. Michael 'Robby' Rabinavitch en la segunda temporada de "The Pitt" (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

“The Pitt” no tendrá un camino sencillo. En la categoría de mejor serie dramática competirá con títulos como “Pluribus”, “The Gilded Age”, “The Diplomat”, “Slow Horses”, “The Morning Show” y “Paradise”. “Pluribus”, producción de Apple TV+, llega como una de sus principales contrincantes.

En comedia, “Hacks” llega con 24 nominaciones, la mayor cifra para una serie de este género en una sola temporada. La producción protagonizada por Jean Smart afronta además su última temporada, lo que podría convertir la ceremonia en una despedida especialmente significativa.

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Otra producción que ha ganado fuerza es “Widow’s Bay”, que obtuvo 19 nominaciones y sorprendió durante las primeras ceremonias de los Emmy al conseguir ocho premios. Su buen desempeño la coloca como una seria competidora en las categorías de comedia.

A lo largo de la serie "Hacks", la galardonada actriz estadounidense Jean Smart asume el rol protagonista de Deborah Vance, una legendaria comediante de stand-up (Foto: Universal Television / HBO Max)

La gala será conducida por Mariska Hargitay, conocida por su trabajo en “Law & Order: SVU”. La ceremonia se transmitirá en vivo desde Los Ángeles y contará con la presencia de reconocidas figuras de Hollywood como presentadores.