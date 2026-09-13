“The Pitt” parte como la favorita con 25 nominaciones en los Premios Emmy 2026. (Foto: HBO)
“The Pitt” parte como la favorita con 25 nominaciones en los Premios Emmy 2026. (Foto: HBO)
Por Redacción EC

La televisión se prepara para una nueva edición de los premios Emmy. La ceremonia número 78 se realizará este lunes 14 de septiembre en Los Ángeles y tendrá a “The Pitt” como la gran favorita de la noche, luego de convertirse en la producción con más nominaciones de esta edición.

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