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Resumen

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Bad Bunny gana su primer Emmy por su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. (Foto: Captura)
Bad Bunny gana su primer Emmy por su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. (Foto: Captura)
Por Agencia EFE

El cantante Bad Bunny ganó su primer Emmy en la noche de este sábado gracias al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, durante la ceremonia de entrega de los Creative Arts Emmys, en Los Ángeles, California, que se celebran antes de la gala televisada, prevista para el próximo 14 de septiembre.

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