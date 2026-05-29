El cantautor peruano Miki González afirmó que la propuesta musical Bad Bunny y Karol G le “parece genial”, indicando incluso que, con la colombiana estaría dispuesto a producir un tema con ritmos afroperuanos.

Al ser entrevistado por “Habla Chino”, donde también habló de su recuperación tras ser operado de cáncer en 2022, explicó que su retorno a las actividades coincidió con la presentación del cantante puertorriqueño en Lima.

Según dijo, asistió al evento gracias a la invitación de un excolaborador de su equipo. “Mi primera chela me la tomé en el concierto de Bad Bunny. Fui con Fátima y me parece genial”, manifestó el músico nacional.

Asimismo, durante la conversación con Aldo Miyashiro, González reveló su interés por trabajar con Karol G, a quien intentó contactar a través de su cuenta de Instagram para proponerle una colaboración.

El productor nacional busca fusionar el estilo de la colombiana con el afro-dancehall. “Encajaría perfectamente”, afirmó, al destacar las raíces afro compartidas con el reguetón. Sin embargo, comentó que aún no ha recibido respuesta.

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En el plano personal, el músico confirmó que ya no escucha música en su vida cotidiana debido a un diagnóstico médico de déficit de atención y a indicadores de encontrarse dentro del espectro autista.

Esta condición le genera saturación y tensión ante estímulos auditivos simultáneos, por lo que prefiere mantener el silencio en sus traslados diarios y al navegar por internet.

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