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El artista nacional reveló su interés por colaborar con quienes hoy son considerados los máximos exponentes del reguetón | Foto: Difusión / Archivo GEC / Composición EC
El artista nacional reveló su interés por colaborar con quienes hoy son considerados los máximos exponentes del reguetón | Foto: Difusión / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

El cantautor peruano Miki González afirmó que la propuesta musical Bad Bunny y Karol G le “parece genial”, indicando incluso que, con la colombiana estaría dispuesto a producir un tema con ritmos afroperuanos.

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