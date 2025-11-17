Rock en La Muralla vuelve con una segunda edición cargada de emoción en uno de los escenarios más emblemáticos del rock peruano: El Huaralino de Los Olivos. El festival musical se llevará a cabo el 29 de noviembre y reunirá a 20 bandas representativas del género.
El cartel estará liderado por Amén, que regresará a Lima tras su reciente gira europea para reencontrarse con su público. También participará Miki González, figura clave en la historia del rock peruano, junto con la trayectoria inconfundible del grupo Rio, que promete un show lleno de clásicos.
LEE: Rosalía se presenta en el show de Jimmy Fallon e interpreta su nuevo tema “La Perla”
A estos nombres se sumará Pelo Madueño, uno de los artistas más aplaudidos en la primera edición del festival, quien volverá a El Huaralino con su propuesta rockera. El evento también contará con destacados solistas como No Recomendable, Daniel F, Toño Jauregui y La Fulana.
El festival incluirá una sólida cuota de punk rock con la presencia de Inyectores, 6 Voltios y Cuchillazo, agrupaciones que marcaron época y continúan vigentes en la escena local. Además, participarán bandas de fusión como La Nueva Invasión, Olaya Sound System y Barrio Calavera, conocidas por su energía y ritmos mestizos.
La edición 2025 también reunirá a referentes del rock alternativo y nu metal como Difonia, Ni Voz Ni Voto, …Por Hablar y Aliados, junto a propuestas emergentes como Los Standap y una banda ganadora de un concurso previo, que será anunciada días antes del evento.
MÁS INFORMACIÓN: Magia pura en el concierto de Shakira: periodista de El Comercio relata cómo fue caminar junto a la Loba
“Rock en La Muralla” es una apuesta importante de Echowave, que busca reunir nuevamente a gran parte de la escena rockera peruana en un solo festival. La organización confirmó que las entradas ya están disponibles en Joinnus para todos los seguidores del rock nacional.
