Emil vuelve a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento del remix de “Piola de Flow”, uno de los temas más populares de su repertorio. La canción, estrenada originalmente el año pasado, alcanzó gran acogida en Perú y Ecuador, posicionándose en los listados de música urbana.

Para esta nueva entrega, Emil retoma su colaboración con Lorduy, exintegrante de Piso 21, quien participa como compositor y también como cantante invitado. El remix combina elementos y sonidos de Perú y Colombia, dando como resultado una propuesta fresca y con sello latino.

La producción estuvo a cargo de Zetto, mientras que el videoclip fue grabado en Colombia bajo la dirección del realizador español Reyes.

Este 2025 ha marcado un año clave para Emil para posicionarse como una de las voces emergentes del pop urbano latino. Con temas como “Chat GPLove”, “Tokio” y “Si Quieres Volver”, el artista ha fortalecido su presencia en plataformas digitales y en escenarios de Perú, México y Colombia. A ello se suma su reciente regreso a la televisión peruana como invitado al programa “Esto es guerra”.

Lorduy, por su parte, atraviesa un periodo de crecimiento como solista tras su etapa en Piso 21. En los últimos meses ha lanzado canciones que han ganado visibilidad regional, como “Allá En Cali”, “Pa’ Que Tin”, “Deli” y “Corazonada”, esta última junto a Natalia Natalia.

Emil se une a Lorduy para el remix de su tema “Piola de Flow”. (Foto: Instagram)

El remix de “Piola de Flow” fue presentado oficialmente durante un show en vivo realizado en la discoteca Lumma, en Miraflores. El evento reunió a diversos invitados especiales y marcó el inicio de la nueva etapa promocional del tema.