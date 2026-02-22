Resumen

Emil explora la pérdida de un ser querido en su nuevo tema “Discúlpame”. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El cantante peruano Emil presenta “Discúlpame”, una canción marcada por la introspección y la madurez personal. El nuevo lanzamiento aborda la pérdida de un amigo y un examor, convirtiéndose en uno de los temas más honestos de su carrera.

