El cantante peruano Emil presenta “Discúlpame”, una canción marcada por la introspección y la madurez personal. El nuevo lanzamiento aborda la pérdida de un amigo y un examor, convirtiéndose en uno de los temas más honestos de su carrera.

“Discúlpame” nació como un desahogo íntimo y, en un inicio, no fue pensada para ser publicada. Sin embargo, con el paso del tiempo, el artista comprendió que su mensaje podía trascender lo personal y convertirse en una reflexión universal sobre los errores, las decisiones y el crecimiento emocional.

Según explicó el propio Emil, la canción representa el cierre de una etapa difícil que, aunque nunca deseó vivir, terminó siendo clave en su proceso de aprendizaje. Para el cantante, reconocer las fallas y asumir responsabilidades es parte esencial del camino hacia la madurez.

Emil explora la pérdida de un ser querido en su nuevo tema “Discúlpame”. (Foto: Instagram)

“Es una canción que no pensé en lanzar, pero cuando uno madura y entiende que hay cosas que se hicieron mal y que, aun así, te ayudan a ser una mejor persona, sientes que es una lección que debe compartirse con los seguidores. Podemos ayudar a otras personas si están pasando por algo similar”, comentó Emil.

“Soy un caballero y admito algunas cosas malas que pasaron. ‘Discúlpame’ es una canción para reflexionar, aprender de las experiencias negativas y cerrar un capítulo en mi vida”, agregó.

Emil también aclaró que el lanzamiento no busca reabrir heridas ni generar polémicas relacionadas con su pasado. Por el contrario, “Discúlpame” se presenta como un ejercicio de honestidad, respeto y evolución personal frente a sus seguidores.

“Discúlpame” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, consolidando este estreno como una propuesta que invita a reflexionar, aprender de los errores y cerrar capítulos para seguir creciendo.