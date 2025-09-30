El cantante peruano Emil sigue abriéndose camino en la industria internacional y reafirma su conexión con el público mexicano tras presentarse frente a más de 7 mil personas en el Coca Cola Food Fest en la ciudad de Toluca, México.

Por si fuera poco, este escenario no solo fue testigo del talento del artista peruano, sino también marcó la reunión de Emil con los integrantes de Piso 21, con quienes comparte un importante tema.

El evento reunió a reconocidos artistas como Piso 21, Timo y talentos locales, pero Emil logró ganarse el cariño del público mexicano, que lo recibió con entusiasmo.

Emil vuelve a compartir escenario con Piso 21 en México. (Foto: Instagram)

Fue justo Piso 21 el grupo que invitó a Emil al escenario para interpretar juntos el tema “Más de la una”, sorprendiendo al público y provocando una gran ovación. “Este chico tiene todo para llegar muy lejos”, comentaron los integrantes del grupo.

“Volver a México y recibir este nivel de cariño es algo que me llena el alma. Cantar con Piso 21 fue un sueño hecho realidad, y ver la reacción del público fue simplemente mágico”, declaró Emil.

Emil vuelve a compartir escenario con Piso 21 en México. (Foto: Instagram)

De esta manera, el artista revivió un momento especial que también ha vivido en Perú hace algunos meses. Cabe resaltar que Emil también ha sido telonero de importantes artistas en Perú como María Becerra y Beéle.