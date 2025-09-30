El lunes 29 de septiembre, la cantautora peruana La Lá apareció en COLORS, uno de los canales globales de música en vivo, en una sesión grabada en Nueva York hacia junio de este año, donde presentó su nuevo tema, el festejo "También te vi", primer adelanto de su próximo disco "El Reino de Dios está entre los árboles".

De ese modo, la autora de "Selva Negra", "Mango" y más éxitos, se convirtió en la primera artista peruana que aparece en la plataforma, que junto con Tiny Desk, Live Lounge, Sofar y Mahogany Sessions, es considerado como uno de los más grandes canales de música de YouTube, donde han grabado estrellas como Billie Eilish, Kali Uchis, Doja Cat, Mac DeMarco y muchos más.

“Su curaduría abierta y curiosa ha permitido a muchos artistas independientes compartir su música, así como a muchos oyentes interesados en conocer artistas fuera del circuito mediático, acceder a propuestas originales” , comentó la artista sobre su participación en el formato.

“También te vi” es un festejo peruano que expresa la diferencia de trato ante la misma vulnerabilidad, y “está dedicado a todas las patrias saqueadas por los intereses económicos que nos gobiernan”, dijo la cantante y también productora.

Este festejo peruano formará parte de su próximo disco, el quinto de su carrera y sucesor de "Debut" (2023). El álbum, titulado "El Reino de Dios está entre los árboles", se lanzará durante el 2026.

La Lá anuncia concierto en Lima

Asimismo, como parte de su regreso a los escenarios, la intérprete y compositora presentará "La Lá a mano", un concierto que propone una “experiencia íntima y artesanal”, según un comunicado de prensa.

Se presentará en La Noche de Barranco el sábado 18 de octubre a las 10:00 p. m. en formato de quinteto, junto a Tate Passaro (guitarra), César Gabriel Riveros (percusión), Daira Bismarck (bajo) y Leo Barraza (violonchelo).

En esta cita, la artista compartirá canciones inéditas de su próximo disco, "El Reino de Dios está entre los árboles", un proyecto que será ofrecido únicamente en vivo y en sesiones acústicas. Además, el concierto contará con la participación especial de Dafne Castañeda.

¿Quién es La Lá?

La Lá es una destacada cantautora y productora peruana, reconocida en Latinoamérica como una de las artistas esenciales de la última década. Su música fusiona magistralmente la música tradicional del Perú con elementos de la música del mundo, incorporando toques de jazz, bossa nova, guaracha y bolero.

La artista cuenta con una amplia trayectoria internacional, habiéndose presentado en países como Perú, México, España, Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos. Ha compartido escenario con figuras como Julieta Venegas, Mon Laferte, Alanis Morissette, Susana Baca y Kevin Johansen, entre otros.