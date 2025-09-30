La cantante peruana Madeleine Gutiérrez ha sido seleccionada para formar parte de la programación oficial del Ciclo Lírico “Les Veus del Monestir” 2026 tras ganar un prestigioso concurso en España.

Mediante sus redes sociales, reveló que participó en las audiciones celebradas el pasado 17 de septiembre en el Monasterio de Pedralbes en Barcelona, donde logró su selección, que constituye su primer concurso ganado en Europa.

“Me siento muy feliz y orgullosa de ir dando paso a paso, abriéndome camino con mucho esfuerzo y tenacidad”, escribió.

De acuerdo con lo que dijo, su participación en el ciclo consistirá en ofrecer un recital en este histórico recinto, mismo al que calificó de “honor”.

“Será un honor ofrecer un recital dentro del ciclo, en un espacio tan histórico y lleno de arte, compartiendo la música con un público que celebra el patrimonio y la lírica” , comunicó.