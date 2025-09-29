Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, se presentó en “El valor de la verdad” y vivió una emotiva entrevista luego de permanecer por varios meses en prisión tras ser acusado de agresión sexual. Ahora, al contar su versión de los hechos, habló sobre su actual situación con la ‘Foquita’.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Beto Ortiz le preguntó: “¿Te arrepientes de haber sido leal a Jefferson (Farfán)?”. La respuesta de ‘Cri Cri’ se hizo esperar por breves segundos, pero terminó siendo un rotundo “No”.

El polígrafo respaldó las declaraciones de ‘Cri Cri’, quien defiende que su lealtad hacia alguien no terminó siendo recíproco, pues Jefferson Farfán no retribuyó dicha confianza. “Siempre he sido leal y siempre voy a ser leal”, reafirmó Martínez.

‘Cri Cri’ llora al confesar que perdonaría a Jefferson Farfán, pero no estaría nuevamente con él. (Foto: Captura de video)

“Pero él a ti no, ¿por qué hizo algo así? ¿Abandonarte en esta situación? Y no solo abandonarte, sino echar más leña al fuego, decir que estabas en drogas. Solamente una persona que te odia hace algo así”, replicó Beto Ortiz.

Tras este intercambio, el conductor de “El valor de la verdad” le preguntó a ‘Cri Cri’ si él sería capaz de perdonar a su primo luego de todo lo que ha sucedido.

“Perdonaría en el aspecto de que lo perdono, es ser humano, todos tienen errores, pero no me acercaría a él. Ya no estaría con él”, sentenció Cristian Martínez. Eso sí, su madre no comparte su posición: “El daño ya está hecho… Quiero que la justicia se encargue”.

‘Cri Cri’ llora al confesar que perdonaría a Jefferson Farfán, pero no estaría nuevamente con él. (Foto: Captura de video)

Como se sabe, Cristian Martínez fue el reciente invitado de “El valor de la verdad” y respondió a 20 preguntas de forma correcta, llevándose un premio de S/25 mil.