Guillermo Dávila protagonizó uno de los momentos más comentados de El valor de la verdad al revelar un episodio ocurrido en los inicios de su carrera televisiva en el Perú, cuando conoció a Gisela Valcárcel durante una entrevista en el desaparecido programa Aló Gisela. En el sillón rojo, el cantante venezolano recordó ese encuentro y reconoció que intentó besar a la conductora.

Durante la emisión, Dávila señaló que llegó al set para promocionar su canción Solo pienso en ti y que quedó impactado por la presencia de Valcárcel. “Qué linda esa mujer”, expresó al describir a la conductora, a quien calificó como una gran estrella y una figura atractiva e inteligente en la televisión peruana de ese entonces.

La confesión se produjo luego de que el conductor Beto Ortiz le formulara la pregunta: “¿Intentaste besar a la fuerza a Gisela Valcárcel?”. El artista, de 70 años, respondió afirmativamente y agregó que, en ese momento, sentía una fuerte admiración por ella. Según relató, actuó desde la impulsividad de la juventud y el éxito que atravesaba en esa etapa de su carrera.

Dávila explicó que desconocía que Valcárcel tenía pareja y que su reacción fue producto de ese contexto personal y profesional. Indicó que la conductora se resistió a su intento y recordó el episodio como una situación que hoy analiza con distancia. “Yo era un recién llegado, joven, con mucho éxito” , comentó al explicar su comportamiento de entonces.

Sobre su hijo Vasco

En el mismo programa, el cantante también habló de otros aspectos de su vida personal. Minutos antes, respondió afirmativamente a la pregunta sobre si había dicho que su hijo Vasco fue un accidente, y aclaró el contexto de esa declaración. Según explicó, se refirió a una falla en un método anticonceptivo y consideró que sus palabras fueron malinterpretadas por los medios, lo que afectó su imagen pública durante años.

El testimonio de Guillermo Dávila generó reacciones en redes sociales y volvió a colocar en el debate público episodios de su trayectoria artística y personal, a partir de las confesiones realizadas en el programa conducido por Beto Ortiz.