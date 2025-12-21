El valor de la verdad EN VIVO | Sigue la presentación de Guillermo Dávila en el sillón rojo
También podrás sintonizar el espacio en el canal de YouTube de 'El valor de la verdad', en vivo y en directo a las 10 p.m.
¿Cómo y a qué hora ver a Guillermo Dávila?
‘El valor de la verdad’ comenzará a las 10 p.m. y será emitido hoy, domingo 21 de diciembre, en el canal Panamericana TV, después del programa 'Panorama'.
Según se aprecia en el avance del programa, Guillermo Dávila hablará sobre su vínculo con Vasco Madueño, su hijo peruano. El cantante también revelará otros detalles controvertidos de su vida artística y personal.
El reconocido intérprete, quien también es actor y es considerado como una de las figuras más icónicas de la música romántica, estará frente al periodista Beto Ortiz para contestar las preguntas más polémicas sobre su vida privada.
El cantante venezolano Guillermo Dávila es el nuevo invitado del programa ‘El valor de la verdad’ para su emisión de este domingo 21 de diciembre de 2025.
Guillermo Dávila posa junto a Beto Ortiz durante su participación en el programa 'El valor de la verdad' | Foto: Instagram