Beto Ortiz anunció su regreso a Willax Televisión con un nuevo proyecto televisivo tras el cierre de su programa político “Beto a saber” en dicho canal. La confirmación, presentada en redes sociales, marca un nuevo capítulo en la carrera del conductor, quien recientemente estuvo a cargo de “El valor de la verdad”.

Su retorno a Willax llega en un contexto de reorganización de espacios televisivos en 2026 y a poco de las elecciones presidenciales en Perú.

“Esperen lo peor y nunca serán defraudados”, empezó diciendo Beto Ortiz en el avance del programa. “Porque toda promesa es deuda, yo no les prometo nada. Lo peor está por venir”, agregó el conductor de televisión.

Su salida de Willax el año pasado fue anunciada por el propio periodista, quien explicó que dio un paso al costado tras varios años al aire con “Beto a saber”, buscando nuevas oportunidades profesionales fuera del canal.

La reaparición de Ortiz en Willax se interpreta como un movimiento estratégico del canal para fortalecer su parrilla programática, especialmente en un año marcado por elecciones presidenciales y un clima mediático más competitivo.

Beto Ortiz se aleja de “El valor de la verdad” y vuelve a Willax en 2026. (Foto: Captura de video)

Aunque aún no se han revelado detalles sobre el formato o la fecha de estreno del nuevo espacio, el regreso de Ortiz ha sido comentado tanto por figuras del medio como por usuarios de redes, que esperan conocer el enfoque editorial de su propuesta.