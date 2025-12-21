El periodista Fernando Díaz, conductor de “Arriba mi gente”, se sinceró en una reciente entrevista en la que contó cómo vivió el 2025 y cuál fue su reacción y la de su esposa al escuchar los rumores que lo vinculaban con su excompañera de programa, Maju Mantilla.

En conversación con el diario Trome, el popular periodista fue consultado por la forma en cómo reaccionó al escuchar los rumores que lo vinculaban con Maju Mantilla, con quien compartía la conducción de “Arriba mi gente”.

Según dijo, no le dolió ser vinculado, pero si se sintió muy incómodo con la situación. “Me estaban difamando”, precisó al citado medio.

Maju Mantilla, Fernando Díaz, Santi Lesmes y Karina Borrero compartieron la conducción de "Arriba mi gente". (Foto: Latina)

“Busqué a mi abogado para tomar acciones legales contra la persona que lo dijo… En más de veinte años de carrera nunca me he metido en un problema o escándalo, jamás he difamado y me dije: ¿Para qué le voy a dar luz a alguien que no me conoce?”, agregó al revelar que Daniela Cillóniz fue quien dijo dicha aseveración.

Al ser consultado por cómo reaccionó su esposa, Fernando Díaz reveló que ella lo tomó con humor. “Nos conocemos y nos reímos, pero empezaron a llamarla las madres del colegio de mis hijas a preguntarle cómo estaba”, dijo.

Maju Mantilla y Fernando Díaz bailaron marinera en vivo para celebrar las Fiestas Patrias. (Foto: Latina)

Como se recuerda, los rumores de un presunto romance entre Fernando Díaz y Maju Mantilla surgieron tras la mediática separación de la exreina de belleza de su esposo Gustavo Salcedo.