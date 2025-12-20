El mundo del espectáculo peruano vivió en el 2025 uno de sus periodos más comentados fuera de los escenarios y pantallas. Varias figuras públicas enfrentaron quiebres sentimentales que expusieron el lado más personal de sus vidas y dejaron una ola de comentarios, análisis y reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

Varias de estas rupturas se hicieron públicas tras meses de rumores, silencios y señales evidentes de distanciamiento, mientras que otras sorprendieron por la manera directa en la que fueron confirmadas. A continuación, recordamos las separaciones más comentadas del 2025 y cómo estas marcaron un antes y un después en la vida personal de reconocidos personajes del entretenimiento y el deporte.

¿CUÁLES FUERON LAS RUPTURAS MÁS COMENTADAS DEL ESPECTÁCULO EN EL 2025?

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

La separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se convirtió en una de las más comentadas del año debido a la larga historia que compartieron. Tras más de una década juntos y dos hijos, la ruptura se hizo oficial luego de meses marcados por rumores, exposiciones públicas y tensiones mediáticas. Fue el propio Salcedo quien confirmó el quiebre mediante un pronunciamiento en redes sociales, cerrando una etapa que había estado bajo constante escrutinio por declaraciones cruzadas y la difusión de conversaciones privadas que incrementaron la atención del público.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. (Foto: Redes sociales)

Edison Flores y Ana Siucho

El quiebre entre Edison Flores y Ana Siucho no se anunció de forma inmediata, pero los indicios fueron evidentes con el paso del tiempo. La pareja, casada desde 2019, dejó de mostrarse junta en eventos y plataformas digitales, lo que despertó análisis y especulaciones en programas de espectáculos. La falta de apariciones públicas y la distancia sostenida llevaron a que el 2025 sea identificado como el año en el que su relación llegó a su fin, pese a la ausencia de un comunicado formal en un inicio.

Edison Flores y Ana Siucho

Alessia Rovegno y Hugo García

Aunque su distanciamiento comenzó meses antes, fue a inicios del 2025 cuando se confirmó públicamente la separación de Alessia Rovegno y Hugo García. Tras más de tres años de relación, ambos decidieron seguir caminos distintos, marcando el cierre de una etapa importante en sus vidas personales. La noticia generó reacciones entre seguidores que habían acompañado su historia desde sus inicios.

Alessia Rovegno y Hugo García. (Difusión)

Daniela Darcourt y Waldir Felipa

En el mundo de la música, Daniela Darcourt y Waldir Felipa también protagonizaron un quiebre significativo. El bailarín explicó que la relación había terminado tiempo atrás por motivos personales y descartó que la decisión estuviera vinculada a un video viral que circuló en redes sociales. A pesar de expresar respeto y afecto mutuo, ambos optaron por enfocarse en sus carreras individuales, sin cerrar del todo la puerta a una eventual reconciliación.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa

‘Majo con Sabor’ y Gino Assereto

Otra separación que generó comentarios en plataformas digitales fue la de ‘Majo con Sabor’ y Gino Assereto. Su relación, aunque breve, llegó a su fin tras seis meses, luego de que ambos acordaran priorizar proyectos personales y profesionales. La creadora de contenido aseguró que la decisión fue consensuada y se dio sin conflictos, destacando la madurez con la que afrontaron el cierre de su vínculo, según recoge el diario La República.

Gino Assereto y 'Majo con sabor'.