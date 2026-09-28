La Selección Peruana de Creadores de Contenido firmó una jornada inolvidable en el Estadio Municipal de La Molina. En un vibrante encuentro disputado el sábado 16 de septiembre, el combinado nacional logró sobreponerse a la adversidad para superar 2-1 a la Selección de Creadores de Ecuador, liderada por el influencer Ismael Sánchez.

Con este resultado, la escuadra bicolor demuestra su crecimiento en el fútbol de creadores y empieza con pie derecho su camino internacional de cara a sus próximos desafíos continentales.

Una remontada épica: El replanteo táctico del dúo Ávila-Mendoza

El compromiso no comenzó de forma sencilla para el conjunto local. Durante la primera mitad, el cuadro ecuatoriano logró imponer condiciones y ponerse en ventaja, dejando a la escuadra peruana en desventaja al término del primer tiempo.

Sin embargo, en el complemento apareció la capacidad de lectura del dúo técnico conformado por Ricardo Ávila y Solly Mendoza. Con ajustes estratégicos en la presión y un cambio de mentalidad en el campo, el equipo peruano reaccionó a tiempo para darle vuelta al marcador y quedarse con la victoria ante su afición.

Los goles del triunfo: Stefano Lloveras y Alexis Descalzo desatan la fiesta

La remontada blanquirroja se concretó gracias a la efectividad de sus figuras en momentos clave del partido:

Stefano Lloveras: Marcó el gol de la igualdad con un certero golpe de cabeza, capitalizando el dominio aéreo peruano y devolviendo la confianza al plantel.

Alexis Descalzo: Con frialdad y precisión desde los doce pasos, anotó de penal el tanto definitivo que decretó el 2-1 final.

Próximo reto: Perú chocará contra la Selección de Creadores de Chile en octubre

Tras conseguir este importante triunfo frente al combinado ecuatoriano, la Selección Peruana de Creadores no se detiene. El equipo ya dio vuelta a la página y enfoca su preparación para su siguiente gran prueba internacional: el clásico del Pacífico contra la Selección de Creadores de Chile, programado para disputarse en el mes de octubre.