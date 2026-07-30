El esperado partido de vuelta entre las selecciones de creadores de Perú y Honduras se disputará este sábado 1 de agosto en las instalaciones del imponente Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés en Tegucigalpa.

El choque de creadores de contenido promete paralizar las plataformas digitales. A continuación, te compartimos la guía completa de horarios para que no te pierdas el inicio del encuentro según tu ubicación.

Hora del Perú vs. Honduras

Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 6:00 p. m.

6:00 p. m. México (CDMX): 6:00 p. m.

6:00 p. m. Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Argentina, Uruguay y Brasil: 8:00 p. m.

8:00 p. m. España: 1:00 a. m. (del domingo 2 de agosto)

Perú vs. Honduras: ¿Cómo quedó el partido de ida y quiénes jugaron?

El primer capítulo de esta rivalidad se jugó en Lima el pasado sábado 25 de julio en un evento benéfico que logró recaudar más de 8 camiones de víveres. En lo deportivo, el equipo peruano comandado por Cañita venció por 3 a 2 a la escuadra hondureña liderada por Supremo.

Resumen del primer partido:

Goles de Honduras: John Z de Temu anotó los dos goles del cuadro visitante.

anotó los dos goles del cuadro visitante. Goles de Perú: Alexis Descalzo puso el 1-1, Anderson marcó el 2-2 y Niño Viejo selló el 3-2 definitivo en los minutos finales.

puso el 1-1, marcó el 2-2 y selló el 3-2 definitivo en los minutos finales. Perú (Equipo Cañita): Cañita, Alexis Descalzo, Anderson, Niño Viejo, Benja, Chevi, Franco Vidal, Cristo Rata, entre otros.

Cañita, Alexis Descalzo, Anderson, Niño Viejo, Benja, Chevi, Franco Vidal, Cristo Rata, entre otros. Honduras (Equipo Supremo): Supremo, John Z de Temu, David Flow, Rambito, Caleb, El Chavala, Barbarito y Julián.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Perú y Honduras este sábado 1 de agosto?

El choque de revancha será transmitido en señal abierta y 100% gratuita para todo el mundo a través de las plataformas digitales oficiales de los líderes de ambos equipos: