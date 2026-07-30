¿A qué hora juega Perú vs. Honduras por la TikTok Cup? Conoce el horario oficial, canal de transmisión en directo y todos los detalles del esperado partido de vuelta este sábado 1 de agosto. (Foto: Instagram Selección Peruana de Creadores)
¿A qué hora juega Perú vs. Honduras por la TikTok Cup? Conoce el horario oficial, canal de transmisión en directo y todos los detalles del esperado partido de vuelta este sábado 1 de agosto. (Foto: Instagram Selección Peruana de Creadores)
Por Paolo Valdivia

El esperado partido de vuelta entre las selecciones de creadores de Perú y Honduras se disputará este sábado 1 de agosto en las instalaciones del imponente Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés en Tegucigalpa.

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