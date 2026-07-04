00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El fenómeno Garrett Graham refleja un cambio generacional evidente. Hoy, la responsabilidad afectiva resulta más atractiva que la intensidad romántica.(Foto: Amazon MGM Studios)
El fenómeno Garrett Graham refleja un cambio generacional evidente. Hoy, la responsabilidad afectiva resulta más atractiva que la intensidad romántica.(Foto: Amazon MGM Studios)
Por Milenka Duarte

Durante años, el protagonista romántico por excelencia en el cine, las series y la literatura seguía una receta casi infalible: era frío, emocionalmente inaccesible, con traumas sin resolver y trataba a la persona que más quería como si demostrar afecto fuera una derrota. Personajes como Chuck Bass, Hache o incluso Edward Cullen, construyeron el ideal romántico del “chico malo”, donde el misterio, la intensidad y el sufrimiento parecían mucho más atractivos que la comunicación o la estabilidad emocional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.